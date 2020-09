Él ha vendido 43 millones de ejemplares en todo el mundo; ella 42 en 39 países. Él se convirtió en un referente de la novela histórica; ella fue número uno en la lista de bestsellers de The New York Times y del USA Today y su obra fue declarada mejor novela Young Adult de todos los tiempos por la revista Time. Él escribió la novela más leída en España, según las encuestas sobre hábitos de lectura y compra de libros de la Federación del Gremio de Editores; ella vendió más de dos millones y medio de ejemplares en español de su saga, un millón y medio de esos ejemplares correspondía exclusivamente a la venta en España. La obra de él y la obra de ella no se parecen en nada, incluso, presumiblemente, sus públicos no son coincidentes, pero Ken Follet y Stephenie Meyer (él y ella) se cruzan hoy en estas páginas pues ambos han vuelto en la misma semana a las estanterías retomando sus populares sagas: Los Pilares de la Tierra y Crepúsculo, respectivamente.

Él, desde la biblioteca de su casa de Hertfordshire, se conectaba este 15 de septiembre con los medios de comunicación para hablar del lanzamiento mundial simultáneo de Las tinieblas y el alba, la precuela de ese fenómeno editorial apenas sin precedentes que fue Los Pilares de la Tierra, una de las sagas más leídas y queridas de la literatura contemporánea.

Y es que la construcción de aquella catedral gótica en el priorato de de Kingsbridge en el siglo XII con la que se inauguró la, hasta ahora, trilogía, atrapó a lectores de todo pelaje desde sus primeras páginas. No en vano, el pasado mes de julio Plaza & Janés decidió celebrar e 30 aniversario de la publicación de Los pilares de la tierra con una nueva edición ilustrada de la obra.

A Los pilares siguió Un mundo sin fin (2007), que retomaba la historia dos siglos después del relato del primer libro, y con el trasfondo de la Peste Negra, y Una columna de fuego (2017), una historia de espías y agentes secretos que transcurre en el siglo XVI durante el reinado de Isabel I.

Sin embargo, en Las tinieblas y el alba el escritor galés opta por ir atrás en el tiempo, retrotraerse al momento en el que termina la Edad Oscura y comienza la Edad Media, durante el final del primer milenio. Es decir, este nuevo libro finaliza donde comienza Los pilares de la tierra, erigiendo la obra en una precuela sobre la que se han volcado grandes expectativas. Y contará con otro constructor, sí, esta vez de barcos...

No con nuevos personajes, pero sí con nueva perspectiva, regresa este 17 de septiembre Crepúsculo. Y es que Stephenie Meyer retoma la historia de amor entre Bella y Edward Cullen aunque sin avanzar ni dar marcha atrás en el tiempo, sino volviéndola a contarla, esta vez, desde el punto de vista del lánguido vampiro.

Sol de medianoche, que es el título del nuevo libro tras Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer, ya se publicó en Estados Unidos, entre otros países, el pasado 4 de agosto, vendiendo más de un millón de ejemplares en su primera semana sólo en EEUU y Canadá. Además, fue número uno de ventas en Reino Unido, Alemania, Holanda y Brasil.

Al parecer, con este cambio de mirada, la historia de Bella y Edward adquiere un nuevo giro oscuro pues conocer a Bella “es lo más perturbador e intrigante que le ha sucedido a Edward en todos sus años como vampiro”, explican desde la editorial (Alfaguara Infantil y Juvenil) que también revelan que este relato de Edward se darán a conocer no sólo sus pensamientos más íntimos sino también “detalles fascinantes” de su pasado.