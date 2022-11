Pepín Muñoz: "Sueño con la Medalla de Andalucía"

Nadie que conozca a Pepín Muñoz creería que sus hechuras ágiles y activas se ajustan al traje confeccionado con 86 calendarios. Octogenario artista es una expresión que no va con este bailaor infatigable que durante 75 años ha ofrecido su arte en escenarios y, sobre todo, haciendo esa labor de la que tanto se enorgullece de creador de una cantera de artistas. Porque José Muñoz Luna, como todo Cádiz sabe, es bailaor y es maestro de baile. Por ambas facetas la Cátedra de Flamencología de Cádiz le reconoce este sábado 19 de noviembre con un acto de homenaje que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el Centro de Arte Flamenco de la Merced.

“Pues estoy muy feliz, muy contento y voy a bailar, claro que sí”, se lanza ya el artista que comenzó a bailar con 9 años con el grupo Los niños de Radio Cádiz y que “nunca” se despedirá del baile por voluntad propia. “Mira, a mí me gustaría irme bailando, irme en un escenario, que todo acabara ahí. Es lo más feliz me ha hecho siempre, bailar, y afortunadamente todavía puedo”, se enorgullece.

Bailar y ver bailar a los suyos, a sus niños, hoy artistas como el bailaor Jesús Fernández, que no faltará a la cita con su primer maestro, al igual que algunos de los alumnos del Centro de Formación Pilar Ogalla, otra de las artistas grandes, y grandes profesoras, de nuestra ciudad. Así, ambos bailaores han querido contribuir con su arte en este homenaje al querido Pepín Muñoz.

“Yo eso lo llevo muy a gala. Por aquí –dice meciendo el aire del interior de la peña que lleva su nombre en el viñero Corralón– ha pasado todo el mundo, vamos, casi todos los que hoy son artistas en Cádiz han estado por aquí”, rememora el gaditano los más de 20 años en los que esa misma casa (“esto en mío, es propiedad”) ha enseñado a los más jóvenes todo lo aprendido en “muchos años de camino y de carretera”.

“Primer bailaor en la compañía de Juanito Valderrama, intérprete también en la compañía de Manolo Escobar, actuaciones en el Teatro Chino (“de Manolita Chen”), escenarios compartidos con el gran Antonio Mairena o con Pepe Blanco...”, Pepín Muñoz da un rosario de nombres y de anécdotas, claro.

Desde la de su nacimiento –”mi madre me tuvo un Domingo de Carnaval en plena calle, como llegamos a ser 22 hermanos yo creo que los niños se le caían solos”– a sus idas y venidas “con alhajas y telas” que traía de sus viajes y con las que comerciaba “porque yo siempre me he buscado la vida, porque yo venía de una familia muy humilde y había que trabajar mucho”, pasando por sus logros profesionales, como cuando en una sala de fiestas de Zaragoza el gerente casi que se puso las manos en la cabeza “cuando yo le dije que iba a bailara en el espectáculo una jota”. “Te van a matar, me decía, y al final estuve más de un mes bailándola porque a la gente le encantó”, ríe Pepín que durante meses se había formado en ese estilo de baile.

“Es que he pasado por muchas cosas, fíjate, de botones del Cortijo de los Rosales, que era yo, a ganar allí mismo el primer premio de Baile con 14 años; de trabajar para otros, a montar mi propia compañía en los años 60 y, de ahí a abrir la academia de baile ya en Cádiz en los 80”, resume su currículum el veterano artista sin olvidar su época de coreógrafo en el Pay Pay, su última etapa, antes de clausurar la compañía, en el Salón Moderno o incluso sus incursiones carnavaleras como coreógrafo de o ‘El oro de Andalucía’, ‘Los escarabajos trillizos’, ‘Los ye-yés gaditanos’ o ‘Los dandys negros’... “A mí me llamaba Villegas y yo pues iba pero, vamos, a la mayoría de los carnavaleros les costaba moverse pero yo me ponía, ¡venga, uno, dos, tres...!”, se levanta del asiento el bailaor y emula una de aquellas clases.

Pepín se vuelve a sentar pero no por el peso de los recuerdos, que siempre lo terminan elevando. Pepín se sienta y habla de todo lo que se ha perdido del flamenco en la ciudad, hasta del estilo de baile (“nada más que hacen claqué, ¿y dónde están esos brazos?”), habla de su mujer, fallecida este año... Pero también habla de futuro y de esperanza. De seguir bailando, de los viajes que con todo éxito organiza desde su peña y de sueños, de uno en concreto: “Sueño con la Medalla de Andalucía. Me haría mucha ilusión porque la merezco”.