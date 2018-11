"Me apasiona seguir viviendo una vida normal siendo ciega total"

Su voz suena así en su voluntariado, en los talleres de discapacidad que imparte, en el programa radiofónico en el que colabora en Radio Puerto y en las páginas de este libro, “que es el que me hubiera gustado leer cuando me diagnosticaron la enfermedad”.

En esta larga travesía también encuentra la luz de Cádiz, a la que dedica un capítulo especial, “una ciudad que me ayudó mucho y a la que iba desde Ronda en autobús cuando me matriculé en la UNED”, y también se topa con la inesperada maternidad, “que fueron los dos grandes oasis en mi desierto”.

No puede decir lo mismo del momento en que definitivamente se queda ciega, que es cuando obtiene la incapacidad y se matricula en otra carrera. Fue un proceso de 20 años, en los que cae en depresión y también sale de ella hasta adaptarse y conseguir su objetivo: “Lo que me apasiona es seguir llevando una vida normal siendo ciega total”.

El libro tiene tres partes , que son las etapas y capítulos que a ella misma le ha tocado vivir, con las que narra cómo ha sido este largo pero fructífero proceso en Vivir para ver, La travesía del desierto y Leer para vivir. La primera etapa “es la anterior a mi jubilación, que fue a los 30, cuando obtengo la incapacidad”. No fue tan dura, cuenta Paqui, pese a que a los 23 años ya le diagnosticaron su enfermedad – Retinosis pigmentaria – que le mermaría la retina hasta dejarla si más luz que la que ella irradia en todo momento.“A esa edad aún tenía un buen porcentaje visual, y aunque tuve que dejar de conducir, seguía trabajando como enfermera en la sierra de Cádiz. No fui muy consciente”.

Es así como esta diplomada en Enfermería devuelve “a la sociedad parte de lo mucho que he recibido”. El camino no ha sido fácil, sino más bien de superación, y la forma en que lo encauzó cuando perdió definitivamente la visión a eso de los 30 años lo comparte en su libro La lectora ciega (Ed. La esfera de los Libros), que ayer presentó de la mano de Daniel Heredia en en el Edificio Andrés Segovia Sala de los Libros de la UCA.

La historia de Paqui contada por Elvira Lindo

Cuenta Paqui Ayllón que Elvira Lindo ha firmado un “precioso y emotivo prólogo que le está dando mucha visibilidad al libro”. Se conocieron porque Paqui es jurado del Premio Narrativa Breve “y cuando se enteró de que era voluntaria me llevó a su programa de la Ser”. Fue cuando La Esfera de los Libros, la editorial,“me convenció de que tenía que escribir este libro. Yo no soy escritora, no me veía escribiendo”. Pero desde la editorial la retaron a “poner por escrito lo bien que hablas”. Así lo hizo, y ahora está en plena promo del libro. El 23 lo presenta en la Fundación Alberti y el 17 de diciembre en la Caballero Bonald.