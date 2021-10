Oliva Acosta: "En España, el 70% de las películas no tienen a una mujer al frente"

La trayectoria de Oliva Acosta (Cádiz, 1960) es un ejemplo de compromiso con la igualdad en el sector que le apasiona y al que ha dedicado buena parte de su vida, el audiovisual. Directora de cine, productora y guionista, anteriormente especialista en diferentes proyectos de género para Naciones Unidas, es autora del documental Las constituyentes, sobre las primeras 27 diputadas y senadoras españolas tras la dictadura franquista; prosigue con su trabajo de recuperación de la memoria en Las Memorables; y ha estado al frente del Festival de Cine Realizado por Mujeres Generamma, que se ha celebrado este septiembre en Chiclana (Cádiz).

–Hablaba de la I edición de Generamma como un episodio piloto. Después de su celebración. ¿Habrá serie?

–Pues por el apoyo recibido, la energía de las participantes, por lo felices que hemos sido y, por supuesto, por los resultados, con muchas de las autoridades pidiéndonos reuniones todavía sin haber terminado el festival y con colas y aforos completos, pues puedo decir que sí, que habrá serie.

–Hay otros festivales de cine realizado por mujeres, ¿qué tiene de especial Generamma?

–Efectivamente, de hecho, somos el octavo festival que se ha unido a una red llamada Trama al que pertenecen citas de mucho recorrido como la de Barcelona, Huesca, Valencia, Bilbao... En Andalucía también está el de Huelva, que es otro buen festival. Pero nuestra peculiaridad es que nuestro festival está organizado por la asociación de mujeres del sector más importante de Andalucía, AAMMA (Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales), que reúne a 170 creadoras, productoras, actrices, directoras, guionistas... Socias a las que hemos convocado en Chiclana y que han acudido. Las mujeres que han hecho los guiones de las galas, las actividades, las presentaciones, nuestras técnicas que han trabajado tras el telón... No creo que exista otra festival de mujeres donde con solo levantar un teléfono movilices a tantas compañeras.

–Y están de aniversario, han cumplido la década...

–Pues sí, y quién nos lo iba a decir, que éramos 15 cuando empezamos y ya vamos a por las 200 compañeras...

–Y eso significa...

–Significa que llegó un momento que nos dimos cuenta que no lo teníamos nada fácil y teníamos la necesidad de apoyo, de trabajar en red, de empujar juntas porque juntas somos más fuertes.

–Mujeres del cine, y del sur, ¿es un doble hándicap?

–Desde luego, fácil no lo tenemos. Te pongo un ejemplo práctico. Marina Parés, malagueña, premio Goya al mejor guion adaptado por su primer guion. Marina vino a nuestro festival a dar una clase magistral en la que nos contó su proceso y creo que ese proceso puede responder a tu pregunta. Ella tenía la idea del guion y como en Andalucía no existen ayudas al desarrollo porque todo el dinero se destina a la producción, es decir, a quien tiene ya su proyecto en el disparadero, pues se fue a Euskadi donde pasó una serie de años para optar a esas ayudas allí. Así, además de su enorme talento, el hecho de tener las espaldas cubiertas durante los años que estuvo trabajando en el guion, quizás, digo yo, tiene algo que ver en esa maravillosa película que es Ane y en ese premio Goya.

–Entiendo que esas ayudas al desarrollo es algo que habrán reivindicado a las autoridades...

–Claro, pero no hemos tenido en este tiempo respuesta de Cultura. Tampoco sobre nuestra petición de que los análisis de la situación de los profesionales del audiovisual estén desagregados por sexo. Los informes que se emiten desde la Junta no distinguen entre hombres y mujeres, mientras que en otras comunidades no tiene problemas en facilitarlos. Esto nos dificulta mucho hacer análisis con rigor y hacer visible la situación de la mujer en el medio.

–Me decía la cineasta Arantxa Aguirre que todavía no se confían a mujeres los proyectos de grandes presupuestos. ¿Tiene la misma impresión?

–Totalmente de acuerdo con ella, y es que esto no tiene nada que ver con las impresiones o las opiniones personales, sólo nos tenemos que ir a los datos para comprobarlo. El último informe de CIMA nos dice que las mujeres tenemos presupuestos 51% más bajos que los hombres. Son datos públicos, ahí están para consultarlos.

–Y, sin embargo, en estos últimos años vemos mujeres ganando en Cannes, Venecia, los mismos Goya... ¿Algo está cambiando no?

–Sí, claro, y en ese sentido se están notados las medidas de discriminación positiva que se han puesto en marcha en este tiempo. Acuérdate de la Carta por la Paridad y la Inclusión de las Mujeres en el Cine, que se inició en Cannes y que hace tres años se firmó también en San Sebastián, la mayor inclusión de mujeres en los jurados también tiene algo que ver... Pero son dos capas en un mismo análisis. Una es, efectivamente, todo esa presencia que es muy importante y positivo pero otra cosa es el día a día que nos dice que en España el 70% de las películas no tiene una mujer al frente y que el aumento de la presencia de las mujeres en el sector audiovisual es, a penas, de un 1% anual.

–¿Le gusta el premio unificado en San Sebastián a la mejor interpretación?

–Para nada, y así se lo hicimos saber a (José Luis) Rebordinos en una reunión que mantuvimos representantes de seis asociaciones del país. Ese premio es hacia el que hay que caminar pero todavía supone una discriminación hacia las mujeres.

–¿Se habló de Johnny Depp?

–Pues sí, y de la necesidad de ampliar el marco ético en los festivales, y no sólo en las programaciones. Hay que valorar a quién pones en una alfombra roja porque ahí decimos a quién hay que aplaudir. Darle el premio honorífico ha sido una equivocación que nosotras señalamos con una campaña en red en la que decíamos que no podíamos aplaudir ese premio.