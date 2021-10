Nano Stern: “Me encanta Cádiz porque aprendo mucho de la música que tiene su aire”

Nano Stern habla deprisa pero dice lento. Quiero decir, Nano Stern, músico exquisito, compositor excelso y una de las voces más interesantes de la nueva canción chilena, habla desde la reflexión aunque lo haga en un tono distendido, hasta con un punto divertido. “¡Tiene un pico de oro el chaval!”, no se resiste Javier Ruibal, uno de los oyentes de la entrevista telefónica que une esta redacción en la plaza de San Juan de Dios con la carretera que conduce al músico latinoamericano, bien acompañado por el portuense y por el gaditano Fernando Lobo, en dirección a la playa de Bolonia. “Me estoy poniendo nervioso con esta sabia compañía tan calladita escuchando lo que digo”, se confiesa Fernando Stern Britzmann que este miércoles 6 de octubre actúa en Cádiz, en el café teatro Pay Pay, y que el día 7 estará en el Campus de Algeciras de la UCA para participar en el ciclo Palabra de Música.

Siete discos a sus espaldas, numerosas colaboraciones con las grandes espadas de la música de Chile, estudioso de las cuerdas (¡tocaba el violín con tres años!) e incansable buceador en el folclor de su tierra sin renunciar a los mecidos folk y rock, Nano Stern parte de “las raíces” para mantenerse “con los ojos abiertos” y “predispuesto como una esponja” para absorber “todo lo que me voy encontrando por el camino, y no hablo sólo de la cerveza”, ríe el músico que por segunda vez pone a la provincia de Cádiz en su mira.

“Me encanta Cádiz porque aprendo mucho de la música que tiene su aire, del garbo que tiene toda la gente, del tono... Me alegra mucho estar aquí”, asegura Stern que hoy tirará de “guitarra, voz y libertad” para coser el repertorio que desgranará en el café teatro Pay Pay “y donde me acompañará Javier Ruibal, con lo que tocaremos algunos temas juntos”, explica el músico que, precisa, “haremos algunas cosas mías, también de gente de mi tierra, porque tendría que ser un patudo para no honrar a los que estuvieron antes que yo, e incluso creo que voy a estrenar un tema nuevo, Inventemos un país, se llama, que estará en mi próximo disco que sale ya mismo, el 20 de octubre”, adelanta.

Tres capas de una cita que, de alguna manera, también se solidifican en la conversación que el chileno mantendrá con el periodista algecireño Juan José Téllez, coordinador del ciclo Palabra de Música, que el lunes se inauguró en Cádiz con Miguel Ríos y que este jueves se lleva a Stern a su tierra, a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

“Realmente de lo que hablemos va a depender de Téllez, que es un tipo con un extenso conocimiento de la música, de la historia y de todo lo que pasa en Chile. En este tiempo, desde el estallido social, hemos mantenido bastante el contacto y Téllez está muy bien informado sobre lo que pasa allí no sólo a nivel político sino sobre el rol tan activo que está jugando la música, de la misma manera que los músicos de su generación también jugaron ese papel. Así que creo que podemos establecer un diálogo muy interesante sobre todas estas cuestiones”, baraja el artista con Víctor Jara y con Violeta Parra en los labios y en el pensamiento.

“En Chile, la tradición se cultiva mucho y la generación de músicos que fueron silenciados por la dictadura durante 20 años, cuya música estaba prohibida escuchar, sus libros quemados, pues todavía nos resulta a los jóvenes igual de contingente. Y eso tiene su parte buena, claro, que todo este legado se conserve, pero por otro lado denota que, lamentablemente, mucha de la problemática de la que hablaban esos músicos persevera, incluso, de forma más profunda en nuestra sociedad”, reflexiona Stern que también ve “el peligro” de que algunos de esos “artistas puntales y multidimensionales” (vuelve a Parra, vuelve a Jara) que han influido “en todo tipo de música” se están convirtiendo en seres “mitológicos” y “mitificados” con lo que es más “difícil” acceder a un conocimiento sincero.

De todo ello, a buen seguro, hablará. Y cantará. Porque qué ganas “siempre” pero qué ganas “ahora” de coger un escenario. “Pues unos 18 meses nos llevamos sin tocar. Algo inimaginable para mí”, recuerda Stern que tuvo “el privilegio” de protagonizar “el primer concierto en un teatro en Chile” tras la pandemia.