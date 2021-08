Música del Mar, salada, con David Palomar

“¡Viva Pericón y viva el flamenco de Cádiz!” Entre humo, terracita chill out, pulserillas de colores y camisas hawainas, la celebración y reivindicación con la que David Palomar iba poniendo fin al concierto que el domingo protagonizó en el recinto de Adif podía chirríar; pero no lo hizo. Con la voz afillá del viñero y con inmejorable compañía, el jondo entraba por derecho en Música del Mar. Y cómo lo hizo... Como si siempre hubiera estado ahí. Como si su sal fuera la misma sal de la masa azul que apellida a este festival.

No se arrugó el artista ante el reto, ni lo miró de lado. Hubiera sido más fácil no entrar en la seguiriya, obviar la soleá o hasta no entrar por pregones. Ya saben, la rumbita y los tangos junto a una buena ración de versiones son más agradecidas para todos los paladares. Sin embargo, Palomar junto su sexteto de siete quiso mostrarse en toda su honestidad y, siempre con la inteligencia de no atarse en demasía a los dictados de la silla de enea, ofreció un recital variado donde también encontró acomodo un poquito de tradición.

Una propuesta donde Palomar dejó que su memoria sentimental se pusiera a los mandos de la confección del repertorio. Así, igual que recorría el escenario de extremo a extremo, y con ese ánge suyo, para recordar a su abuela Adela (las bulerías de Cádiz Cuarenta novias de Denominación de Origen), se clavaba en la silla para buscar sus recuerdos de Manuel Molina y Lole Montoya para hacer su propio Dime.

Dos caras. Cientos de caras. Las del artista ecléctico en continuo movimiento, en continua búsqueda. De hecho, hasta hizo dos concesiones de ese nuevo camino en el que anda explorando desde el pasado año. Y sonó ese golpe de energía, orgullo y memoria que es Evolución revolución (“que sueña a Viña y a calle de la Palma”) y un pequeño extracto (en primicia) de una seguiriya combativa y rebelde que formará parte de su nuevo proyecto y donde sueña una tierra donde no existen “fronteras, ni religiones, ni gobiernos, ni reyes...”

Palomar anárquico (y hasta anarquista, ¿que no?) que anuncia su candidatura como alcalde de Cádiz (“no, Kichi, no temas, que es broma”) para recordar a su Viña, cantón independiente momentos antes de formar la mundial con los Tanguillos del aljibe; para, en apenas unos minutos, mutar de nuevo de piel y atemperarse para enfrentar con seriedad y a solas con Keko Baldomero ese Soy fraguero que el príncipe de los gitanos (Camarón de la Isla) hiciera con Tomatito.

No fue el único momento en que Palomar se acordara de José Monge Cruz. Los tangos de Camarón –ya bien avanzadas las dos horas que duró el concierto– sonaron para el público como maná que cae del cielo y, no pocos, se tuvieron que levantar para recibirlo.

Y es que fue harto complicado asumir a pies parados la rumba tributo a Chano Lobato que Palomar tiene en su repertorio o esa versión de Algo de mí (quizás otro de los momentos cumbres de la noche) que compartió con la cantaora (su mujer, a más inri) Anabel Rivera, que abandonó su posición de corista junto a Reyes Martín para tomar el centro del escenario y vestir de personalidad, coraje y fuerza uno de los temas más laureados de Camilo Sesto. Una versión que los músicos se llevan a otro lugar pero en la misma época porque los acertadísimos (durante toda la noche) Javier Katumba y Roberto Jaén transformaron la balada de 1972 en rumba setentera con ese sonido característico que aportan los bongos.

Y es que el sexteto de siete fue mucho. El trabajo en el atrás de Martín y Rivera, los acompasados percusionistas, la voz profunda del bajo embrujaor del jerezano Ignacio Cintado o la elegancia en las teclas del linense Rober Chacón, que brilló sobremanera en el medley (que le dicen ahora a los popurrís) dedicado a Chavela Vargas y los sones del continente hermano, funcionaron como el perfecto envoltorio para cada ambiente (y fueron muchos) que requería el concierto. Capítulo aparte merecería la actuación de Keko Baldomero, torrente y río/, rayo y ola/, y sabor, todo el sabor, como quedó patente en esas alegrías de Cádiz de los albores del recital.

Bulerías al golpe y Las simples cosas; Un mundo raro y el querer, “que yo creía, prima mía, que era cosa de juguete”; un ole para Pericón, y un abrazo para Afganistán y Palestina; un momento a solas, y una fiesta final donde se suman Eduardo Guerrero, Miguel Rosendo, Jorge Bautista, Riki Rivera... Una celebración por todo lo alto y una pena agarrada en todo el centro del pecho que no te deja respirar... Y sal. Mucha sal. A puñados, bañándolo todo. Así es el flamenco del Palomar. El que cabe en una peña, en una bienal y en Música del Mar.