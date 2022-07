Mónica Rouanet: "Algo no funciona si es la mujer que recibe la agresión la que tiene que esconderse"

Dice Mónica Rouanet que presentar su última novela, Nada importante, en Cádiz –lo hará este viernes 1 de julio a las 19.30 horas en la librería María Zambrano– es hacer una presentación “en casa”. No en vano, son más de 20 años los que la escritora madrileña nacida en Alicante veranea en nuestra ciudad, donde también ha podido presentar algunos de sus best sellers anteriores como No oigo a los niños jugar.

–’Nada importante’ se desarrolla en dos líneas temporales, en los años 90 y en la actualidad. ¿Ha cambiado mucho la percepción social sobre la violencia machista?

–Para la sociedad parece que empieza a ser importante, claro, si lo comparamos, como en la novela, con la percepción social en los 90 el cambio es abismal pero, realmente, salta una noticia sobre un asesinato de una mujer, llama la atención pero, al rato, se pasa de largo.

–En la novela es bastante dura con los medios de comunicación. Critica la superficialidad con la que se tratan estos casos

–Sí, lo siento, creo que para los medios es importante en la medida de que consiguen audiencias pero el tratamiento deja que desear. Es que el poder de la palabra es muy fuerte y la manera en la que los medios de comunicación dan la noticia incita a que estos asuntos sean nada importante y a que siga sucediendo.

–¿En qué sentido?

–Pues que estoy cansada de abrir el periódico o poner la televisión o la radio y que el titular sea una nueva muerte, una nueva víctima y después se hable de un presunto maltratador, ni siquiera un presunto asesino. Ser víctima suena a derrota y el foco se pone de nuevo en ellas. Creo que si se diera la noticia diciendo un nuevo asesino y un nuevo asesinato la percepción sería diferente.

–En ‘Nada importante’ trata la violencia machista en sus diferentes encarnaciones, desde el asesinato, al control.

–En realidad yo estoy hablando de un machismo social, no sólo el perpetrado por hombres, también el de mujeres hacia mujeres. El de cuando una madre educa a su hija en el miedo y le pide aguanta, baja la cabeza, todo pasará, no te quejes, que así salí yo adelante y así han salido muchas. Y ahora muchas podemos pensar que vaya barbaridad pero es así como se educaba. El no vayas sola, ¿verdad? Cuando el que tiene que ir agarrado y con un guardia civil al lado es el violento y no yo.

–Siempre el peso sobre ellas, ¿todavía es así?

–Mira, yo he trabajado muchos años con personas en gran dificultad social, con muchas mujeres maltratadas y hombres, también, y siempre me ha llamado mucho la atención que cuando una mujer se atrevía a denunciar, que es un paso dificilísimo de dar, sabes que el agresor puede estar unas horas en el calabozo pero luego sale libre hasta el día de la vista. El agresor vuelve a casa y lo que hacemos es que a ella y a los hijos, si tienen, los llevamos a otro sitio. ¿Qué es esto? ¿Ella es la que sufre una agresión y él es el que se queda en la casa, en el barrio, con los amigos, con su ambiente...? Ella tiene que dejar de trabajar, los niños cambiar de colegio... Algo no funciona bien si es la mujer que recibe una agresión la que tienen que esconderse. Yo sé que hay que respetar la presunción de inocencia, y muy bien, pero que sea él al que retiremos de su vida, y no a ella.

–He leído que la llama de esta novela se le prende viendo durante el confinamiento ‘Expediente X’

–Así es, en ese momento mi marido y yo decidimos ver series que no habíamos visto en su momento y empezamos por Expediente X. Una serie que entonces también llamaba la atención porque de la pareja de agentes protagonistas una era una mujer y, encima, ella era la mente pensante, era la jefa pero, sobre todo, era la que mantenía la calma, el histérico era él. Eso no era habitual hasta la fecha. Pero en un capítulo, hablando sobre un sospechoso, dice el comisario jefe: “cumplió condena en Iowa, Luisiana, por agresión sexual y drogas, nada importante”. Y yo dije, ¿qué ha dicho, ha dicho agresión sexual y nada importante en la misma frase y Scully ni siquiera ha dicho nada? Y, claro, pensé que si yo lo hubiera visto en los 90 seguro que tampoco, que yo también me reía entonces con el mi marido me pega de Martes y 13.

–Bueno, entonces, algo hemos avanzado

–Sí, claro, pero lo que yo quiero es que la gente se pregunte al terminar la novela, ¿hemos avanzado tanto como pensábamos? Porque nosotros estamos educando a las nuevas generaciones, que afortunadamente nos dan hasta lecciones, pero tenemos también que reeducar a los mayores, que siguen teniendo una gran influencia en las familias.

–Usted lo consigue con Sagrario en su novela

–De hecho, lo principal para mí de la novela es la última frase de Sagrario. Es por lo que vale la pena todo. Sagrario abre los ojos.

–En su trayectoria literaria, cada vez se ha metido más en el género negro. ‘Nada importante’, de hecho, ya está teñida absolutamente

–En esta me he metido más, es cierto, pero yo me siento y no digo, voy a escribir una novela negra, sino que me siento para hablar sobre unos personajes y sobre unas situaciones que les van a suceder. En realidad siempre son novelas de intriga, porque siempre hay algún misterio y algún muerto, eso me lo tendré que hacer mirar (ríe), pero por encima de todo siempre quiero hacer una denuncia social sobre algún tema: la salud mental en los jóvenes, la pornografía infantil, el control sobre determinadas personas en las familias, los abusos en los colegios...

–¿Tiene que ver con su formación y con su experiencia laboral?

–Sí aunque nunca jamás he escrito nada relacionado directamente con mi trabajo. Lo que sí saco es la esencia de las cosas que veo cada día.

–¿Cuando publicó su primera novela en Amazon pensó alguna vez en una trayectoria literaria como la que lleva hasta el momento?

–A mí siempre me gustó escribir pero pensaba que a esto no me iba a poder dedicar. Así que cuando, después de mucho tiempo, escribí El camino de las luciérnagas mis amigos me animaron a mandarla a editoriales pero cuando no me contestaron me hablaron de una plataforma que acababa de salir, Amazon, y recuerdo que le dije a mi marido, ¿crees que, imagínate, podré vender 100? Y, de pronto, empecé a vender a miles. Y de ahí empezaron a llamarme las editoriales, empecé con una muy pequeñita y ya de ahí me llamó Roca y ahí me he quedado. Muy contenta que estoy.