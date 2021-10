Miguel Azpiroz abre mañana el ciclo Campus Jazz de la UCA

La edición número 18 de Campus Jazz de la Universidad de Cádiz (UCA) comenzará mañana y se desarrollará hasta el 11 de noviembre en Puerto Real, Cádiz y Algeciras. El programa, con cuatro conciertos, cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real.

El ciclo se iniciará mañana a las 20.00 horas en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz con el concierto del trío de Mikel Azpiroz conformado por el propio líder al piano, Fernando ‘Lutxo’ Neira en el contrabajo y Carlos Arancegui a la batería. La entrada al concierto será libre hasta completar aforo.

Mikel Azpiroz (Donostia, 1971) se inició en el piano a los seis años y sus estudios de música clásica en el conservatorio derivaron pronto hacia la música moderna. Aunque se licenció en ingeniería industrial, siempre tuvo clara la pasión por la música, y desarrolla su trayectoria como músico, compositor y productor tanto en proyectos propios como en colaboraciones. Azpiroz ha grabado tres álbumes en solitario, de piano solo: Gaua (2013), Zuri (2016) y el más reciente Islak (2020).

El sábado 6 de noviembre, a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Puerto Real, se celebrará el concierto de Joe Lovano & Marcin Wasilewski Trio y su proyecto Arctic Riff con el que ha publicado un reciente álbum en el sello alemán ECM. El cuarteto está formado por Joe Lovano (saxo tenor), Marcin Wasilewski (piano), Slawomir Kurkiewicz ( contrabajo) y Michal Miskiewicz (batería).

Considerado por el New York Times como “uno de los más grandes músicos en la historia del jazz”, el coloso del saxo Joe Lovano se ha distinguido como un precursor y un maestro en la escena de la música creativa que bien habría podido asentarse con comodidad en la sonoridad hardbop de sus inicios pero que prefirió apostar por el sondeo de remozadas áreas de expresión.

El brillante Arctic Riff (2020) surgió luego como producto de su alianza con el trío del pianista polaco Marcin Wasilewski junto a quienes visita ahora Campus Jazz Puerto Real. Ganador de un Grammy con su disco 52nd Street Themes y otras 14 nominaciones, Lovano ha conquistado innumerables veces las clasificaciones de las revistas de referencia en distintas categorías.

El concierto está cofinanciado por el Ministerio de Cultura de Polonia en colaboración con The Film and Jazz Music Foundation and Adam Mickiewicz Institute y tiene una entrada de 10 euros y de 7 euros para la comunidad Universitaria.

Este año Campus Jazz se extiende también a Algeciras de la mano del concierto que Miguel Zenón Quartet ofrecerá el martes 9 de noviembre, a las 20.00 horas, en el recién remozado salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, con entrada libre hasta completar aforo. El cuarteto está conformado por Miguel Zenón (saxo alto), Luis Perdomo (piano), Hans Glawischnig (contrabajo) y Henry Cole (batería).

Varias veces nominado al Grammy, Miguel Zenón representa a un selecto grupo de músicos que han equilibrado y mezclado magistralmente innovación y tradición. Considerado como uno de los saxofonistas más innovadores e influyentes de su generación, ha desarrollado una voz única como compositor, concentrando sus esfuerzos en perfeccionar una elegante mezcla entre música folklórica latinoamericana y jazz.

Nacido y criado en San Juan, Puerto Rico, Zenón ha firmado destacadas grabaciones como líder, incluyendo Sonero. La Música de Ismael Rivera (2019), Yo soy la tradición (2018) o Típico (2017).

Finalmente, el jueves 11 de noviembre, a las 21.00 horas en el Teatro Principal de Puerto Real, con un precio de entrada de 10 euros y de 7 para la comunidad universitaria tendrá lugar el concierto del legendario saxofonista y compositor Anthony Braxton a la cabeza de su proyecto Diamond Curtain Wall Trio del que forman parte la trompetista Susana Santos Silva y el acordeonista Adam Matlock.

Definido por algunos críticos como el compositor e intérprete de jazz más importante desde John Coltrane u Ornette Coleman, Anthony Braxton es uno de los músicos estadounidenses más prolíficos y uno de los principales responsables de la unión de las tradiciones transafricanas y europeas basadas en el jazz y la música contemporánea.