Tres piezas de Miguel Ángel Arteaga viajan desde Cádiz hacia la Tate Modern de Londres

El musgo donde descansa el rostro de Ophelia tiene su historia; en realidad, cada pieza que puebla el estudio todavía a medio montar, la tiene. Este verdín, en concreto, es el que le creció en las piedras que Miguel Ángel Arteaga dejó sin esculpir en el taller de su padre cuando decidió irse a Londres; el verde salvaje que ha encontrado adherido a las rocas cuando, diez años después, ha regresado a su ciudad para compartir los que fueron los últimos días de Eulogio Arteaga en el mundo. También allí, el lugar donde aprendió la técnica de manos de su progenitor, se reencontró con Ofelia, una de sus primeras piezas que le sirvió de inspiración para esta otra Ophelia que, casi como máscara funeraria, el artista gaditano toma entre sus manos. Una pieza que junto a dos trabajos más, The lovers y a Precarious balance, ha sido seleccionadas para participar en la muestra Inside Job: Staff Biennale 2022 de la Tate Modern de Londres.

“Cada dos años, la Tate Modern abre un certamen en el que pueden participar artistas que, de algún modo, estén relacionados con la Tate, que hayan trabajado allí, que hayan hecho voluntariado... Se presentan cientos y cientos de personas que envían cada una tres piezas y, normalmente, se quedan con una o ninguna”, explica el escultor, que regresó a Cádiz para quedarse a finales del pasado año, destacando que es “bastante raro” que desde la Tate se queden con las tres propuestas, como ha sido su caso. “Yo creo que ha ocurrido por lo diferentes que son unas de otras, porque no se complican entre sí”, baraja.

Piezas que responden a la perfección al lema marcado este año por la dirección de esta bienal, Love/Loss (amor y pérdida), como demuestra esta Ophelia de papel y sal, no sólo por recrear el rostro de la joven enamorada de Hamlet, “muerta, sucia, sacada del lago”, recuerda Arteaga el drama shakespeariano, sino por las huellas de la historia personal del artista en las circunstancias que rodean a la obra.

También el amor y su infinidad de combinaciones se solidifican en otra de las piezas elegidas, The Lovers, la miniatura de una pieza de 8x4x2 metros que el gaditano, que normalmente trabaja a gran escala es espacios públicos, realizó en el año 2014 y que se expuso en una plaza frente a la Tate Britain como, más tarde, y con algunos ligeros cambios en el Spitalfields Market, en Bishop´s Square donde estuvo “un año y medio o cerca de dos años”.

“Fue la primera pieza que hice en Reino Unido, Los amantes, con ella hago una especie de relato de las relaciones de pareja de una forma abstracta y donde no interviniese el género, por ello, son dos piezas simétricas que simbolizan una relación abstracta del cariño”, detalla Arteaga que recuerda que desde la primera vez que se expuso “funcionó muy bien” ya que “las parejitas se iban a besarse debajo de la pieza y se fotografiaban”, celebra. Después, en su ubicación en el antiguo hospital de refugiados, varió la posición para llamar más a la imagen de una casa mandando el mensaje que “el hogar lo forman los amantes, las personas que viven en él, y no la construcción en sí, algo sobre lo que me parecía interesante reflexionar en un espacio como el Spitalfields Markets donde antiguamente se atendía a personas refugiadas”, suma.

La tercera pieza que se podrá ver en la Tate Modern desde este miércoles 16 de marzo y hasta el próximo día 23 es Precarious balance, otra miniatura realizada esta vez con una chapa doblada donde hace equilibrios una roca hecha de sal. “Lo que cuenta esta obra tiene que ver mucho con la vida que tenemos hoy día, con la inestabilidad, la incertidumbre que se ha agudizado también con la irrupción de la pandemia, la crisis económica que ha causado y tan recientemente con la guerra... Vivimos en la incertidumbre, en la cuerda floja. Habla del equilibrio inestable en el que vivimos”, culmina.

Caita Studio+

Después de 10 años en Londres, la muerte de su padre trajo al artista gaditano Miguel Ángel (Michelangelo) Arteaga de vuelta a casa. Lo tomó como una señal y el escultor, que nunca ha expuesto en su ciudad, decidió quedarse y empezar a trabajar para el mundo pero desde su Cádiz natal.

Lo hace en Caita Studio+, un espacio en la calle García Escámez que pone en pie con su socio, el artista audiovisual chino Juan Cai, también de proyección internacional. “Yo no espero nada de Cádiz, pero sí creo que puedo darle yo. Desde luego, aquí van a venir a ver nuestras obras galeristas de diferentes lugares del mundo”, asegura.