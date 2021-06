Mercedes Colombo: "No me gustó nada lo que dijo Ruiz Mata del Teatro Romano de Cádiz"

La delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, ha salido al paso de las críticas del catedrático Diego Ruiz Mata por la no inclusión del enclave de Doña Blanca en las Jornadas Europeas de Arqueología que han comenzado hoy viernes. Precisamente en la apertura de estas jornadas, y a preguntas de la prensa, Mercedes Colombo justificó la no inclusión de este yacimiento en un simple proceso de selección con prioridad para las últimas novedades arqueológicas de la provincia, avanzó que Doña Blanca será incluida en las Jornadas de Patrimonio del próximo mes de noviembre y fue tajante respecto a las palabras de Ruiz Mata: "No me gustó nada lo que dijo del Teatro Romano de Cádiz".

Las Jornadas Europeas de Patrimonio se realizarán en distintos enclaves de la provincia desde hoy y hasta el domingo. Serán en el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) y en el Teatro Romano (Cádiz); el yacimniento arqueológico de La Corta (Jerez); talleres en ERA Cultura (Puerto Real), el enclave arqueológico de Carteia (San Roque) y la ciudad romana de Baelo Claudia (Tarifa).

Colombo ha explicado que en las jornadas de este año se han seleccionado espacios donde se hubieran producido novedades arqueológicas. En ese conjunto se incluyen los molinos de La Corta, sobre los que se actuará con una inversión de 900.000 euros procedentes de fondos europeos; el Teatro Romano de Cádiz, que hace unos meses fue noticia por un relevante estudio sobre su proceso de construcción; y Baelo Claudia, con nuevos yacimientos en estudio que serán explicados en estas jornadas por los profesores de la Universidad de Cádiz que trabajan en el terreno. O el propio CAS, un centro cuyas investigaciones y trabajos son internos y que Cultura quiere dar a conocer lo máximo posible a la ciudadanía.

La delegada ha desvelado que, tras las críticas de Diego Ruiz Mata, habló con el concejal portuense Javier Bello para explicarle el criterio de estas jornadas y para anunciarles que en noviembre, en las Jornadas de Patrimonio, el relevante enclave arqueológico de Doña Blanca estará incluido en el catálogo de visitas.

Ahora bien, Mercedes Colombo no ha tenido problemas en ser contundente con la afirmación de Ruiz Mata sobre el teatro Romano de Cádiz, al que llegó a llamar "teatrillo", que en modo alguno comparte. "No me gustó nada lo que dijo del Teatro Romano de Cádiz. Tiene una categoría, una antigüedad que lo hacen muy importante".