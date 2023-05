Mario Díaz, en concierto gratuito para festejar al Festival Cabo de Plata de Barbate

El Festival Cabo de Plata no puede esperar al verano y este sábado 20 de mayo adelanta fiesta de presentación en Barbate anticipo al al festival grande de verano. La organización confirma las actuaciones gratuitas de Mario Díaz y de la banda Desatados a las 21.30 horas en el Paseo de la Playa del Carmen.

El cantante y compositor cordobés Mario Díaz formó parte del grupo Los Aslándicos, y tras abandonar el proyecto comenzó su carrera en solitario. Como Mario Díaz apareció por primera vez en el disco de Chambao Chambao en el fin del mundo (2009) con su presencia en el single Cómeme. Después llegarían Gloria Bendita, Está en ti, Rock my reggae e Infinito, sus trabajos en solitario. En mitad de la pandemia se le ocurrió la delirante idea de reconvertir un autobús en hogar y en estudio de grabación ambulantes, y echarse a la carretera en busca de inspiración. Muchos kilómetros y muchas más experiencias después, el valiente de Díaz guarda en el maletero dos EPs y un documental, todo bajo el sugerente título de Fullería editado en 2022. Su propuesta, enérgica y festiva, incluye el reggae con rock y guiños al flamenco fusión.

Junto al músico actuará el grupo Desatados, pues un poco de blues y un poquito de rock&roll siempre viene bien para caldear el ambiente antes de la llegada del Festival Cabo de Plata 2023 que tendrá lugar del 26 al 29 de julio en la barbateña playa de la Hierbabuena.

Cartel del Festival Cabo de Plata

DELLAFUENTE - NATOS Y WAOR - SKA-P - ANTÍLOPEZ - AYAX Y PROK - BELÉN AGUILERA - CELTAS CORTOS EL CANIJO DE JEREZ - CHE SUDAKA - DELAOSSA - DUBIOZA KOLEKTIV - ESKORZO - FERNANDOCOSTA - HUECCO - HORA ZULÚ - JUANCHO MARQUÉS - MUERDO - HUECCO - KAYDY CAIN - MALA RODRIGUEZ - MARC SEGUÍ - MIGUEL CAMPELLO - MAIKEL DELACALLE - RECYCLED J - RVFV - MUERDO - TU OTRA BONITA - ZOO - BEJO - GARABATTO- ANIER - BLAKE - DANI RIBBA - DREMEN - EL JOSE - EL NIÑO DEL ALBAYZIN - EL SOMBRERO DEL ABUELO - EL ÚLTIMO K ZIERRE - EZVIT 810 - HARD GZ - ILL PEKEÑO & ERGO PRO - JARFAITER - JAVYPABLO - KG970 - LA PANTERA - LA PLAZUELA - LOVE YI - MACHETE EN BOCA - MUYAYO RIF - HENS - MISS BOLIVIA - YSY A - AL SAFIR - DESATADOS - JAVI MEDINA - LA REGADERA - LA SELVA SUR - MIREN - NYA DE LA RUBIA - PARKINEOS - SAFREE - WE ARE NOT DJS - SERIAL KILLERZ - SPACE SURIMI- YEICO X TONI