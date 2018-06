María Blasco abrirá el martes los Cursos de Verano de la UCA

La bióloga y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, impartirá la conferencia inaugural de la 69 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz. Blasco sustituye a la periodista Victoria Prego, que por enfermedad no podrá abrir los cursos. Será el próximo martes 3, a las 19.00 horas, en el edificio Constitución 1812.

María Blasco obtuvo su doctorado en 1993 en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa bajo la supervisión de Margarita Salas. Ese mismo año, se trasladó a Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York, incorporándose al laboratorio dirigido por Carol W. Greider en calidad de becaria posdoctoral. Como posdoctoral identificó el gen esencial de la telomerasa y generó el primer modelo de ratón deficiente en telomerasa, que sirvió para demostrar la importancia de la telomerasa en el mantenimiento de los telómeros, en la inestabilidad cromosómica y en la enfermedad.

En 1977 regresó a España para establecer su propio grupo de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC; Madrid). En 2003 se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid) como directora del Programa de Oncología Molecular y jefa del grupo de Telómeros y Telomerasa. En el año 2005 fue nombrada vicedirectora de Investigación Básica del CNIO y en junio de 2011 fue nombrada directora del CNIO.

Durante más de 20 años, el trabajo de la bióloga se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y de la telomerasa en el cáncer, así como en enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Blasco ha publicado más de 250 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, con un h-index de 81. Sus logros han sido reconocidos a través de los siguientes premios nacionales e internacionales: Josef Steiner Cancer Research Award, Swiss Bridge Award for Research in Cancer, Körber European Science Award, the EMBO Gold Medal, el Premio Rey Jaime I en Investigación Básica, el premio de la Fundación Lilly en investigación Preclínica, y el Premio Nacional en Biología Santiago Ramón y Cajal, entre otros.

Aparte, Blasco tiene dos doctorados Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alicante, y en octubre de 2017 recibió la Distinción al Mérito Científico de la Generalitat Valenciana.

Los 69 Cursos de Verano de la UCA en Cádiz se desarrollarán entre el 2 y el 14 del próximo mes de julio, con 19 seminarios, de 25 horas de duración cada uno, que tratarán sobre temática plural y especializada como la historia local, los museos, la alimentación, la economía, la inmigración, la energía, el transporte marítimo, el empoderamiento, la política internacional, la gobernanza pública o el mindfulness, entre otros; y seis talleres de danza y teatro. La vicerrectora de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios, Teresa García, inaugurará los primeros cuatro seminarios el próximo lunes, a las 9 horas, en el edificio Constitución 1812.

Los Cursos cuentan este año -desde el patrocinio de Santander Universidades- con un paquete de 190 becas de matrícula gratuita, más otras 190 reservadas a los coordinadores de cada seminario, que garantiza que ningún alumno interesado, pero sin recursos, verá limitado su acceso. Los precios de matrícula se mueven entre los 65 euros de la matrícula ordinaria, los 40 de matrícula reducida y los 30 euros de la súper reducida.