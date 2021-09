María Alcantarilla y Bosco Valero se citan en el Parque Genovés con ‘Versos cruzados’

La poeta María Alcantarilla y el guitarrista Bosco Valero se citan este miércoles en el templete del Parque Genovés. Será una cita pública, a partir de las 20.30 horas, donde ella pondrá los versos y él, la música. El recital forma parte del nuevo ciclo que vuelve a conectar al Centro Andaluz de las Letras (CAL) –dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales– y la Fundación Carlos Edmundo de Ory, un camino que se puso en suspenso, prácticamente, por la pandemia de 2020.

El objetivo de este recital es llevar la poesía al espacio público con sesiones de recitales interdisciplinares donde la voz se acompañe de música en directo. Se trata así no solo de recuperar el espacio público como lugar donde cabe todo tipo de tendencia cultural, sino también cruzar dos disciplinas, la Poesía y la Música, que siempre han tenido una estrechísima relación a través de los tiempos. En este caso, no es la primera vez que ambos artistas se citan en público, ya que su relación artística está ya más que consolidada, algo que han demostrado en conciertos, talleres literarios y recitales donde tan importante ha sido la voz como la música o lo audiovisual.

María Alcantarilla es una artista versátil que cultiva la poesía, pero también la fotografía y la edición como un arte más. Su último poemario, Introducción al límite, ha recibido el premio Las Librerías Recomiendan 2020. Con su última producción, El cielo de abajo. La escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas, consigue divulgar la obra de más de una docena de poetas hispanoamericanas, destacando el papel de las autoras como creadoras y no como simples objetos de veneración poética. Ambos libros se encuentran publicados en la colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara.

Su libro La edad de la ignorancia fue en 2017 Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola. Además de su faceta de escritora y artista visual, ha creado junto al también poeta Javier Vela la editorial Firmamento, y es responsable del Aula de Escritura Autobiográfica de la Universidad de Cádiz y del Taller de Escritura Biográfica de la Fundación José Manuel Lara.

Por su parte, el músico Bosco Valero ha estado implicado en diferentes bandas y proyectos durante su trayectoria profesional. Si hace unos años era Bosco The Fake, luego pasó a ser “cantante de pueblo”, cuando estuvo componiendo y viviendo en el campo. Como dice Rafael Tovar al hilo de su disco Familia, “la realidad es que es un músico que sabe mimetizarse con el lugar que habita”.

“La música de Bosco Valero”, añade, “parte de lugares comunes para contar aquello que sucede en sus grietas, en lo que se percibe pero no se nombra, la tragedia sin romanticismos, lo que nos hace humanos. No duda en poner el dedo en la llaga de cada uno de los personajes que habitan en sus composiciones. Porque Bosco no se detiene a juzgar aquello que transforma en canción, sino que lo muestra, lo pone ante quien quiera escuchar y así, inesperadamente, la enseñanza aparece”.

La entrada para este recital será libre hasta completar aforo. La apertura de puertas se hará a las 20.00 horas.