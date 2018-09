Lokati convierte en arte 'La filosofía del paseante' en el Museo de Cádiz

Decía M. Morey que es posible que el paseo sea la forma más pobre de viaje. Y, sin embargo, es uno de los que más decididamente implican las potencias de la atención y de la memoria". Sobre esta reflexión y La filosofía del paseante, el artista roteño Román Lokati inaugura hoy en el Museo de Cádiz una atractiva muestra multidisciplinar sobre el individuo y su entorno.

"El trabajo de Lokati es muy sencillo pero a la vez muy profundo", explica Francisco Almengló, comisario de la muestra integrada por cien trabajos en diferentes disciplinas artísticas como escultura, instalación, grabado y fotografía articuladas en cuatro series. Se trata del resultado del desarrollo de una línea de investigación creativa que Lokati inició en 2009 con una serie de acuarelas sobre papel y de grabados que posteriormente materializó en esculturas e instalaciones realizadas en materiales diversos.

El proceso creativo consiste en minimizar y sintetizar perfiles de personas u objetos

El proceso creativo previo, comenta Almengló, es cuanto menos curioso, "pues surge de fotos que el artista realiza de la gente en el metro, cuando va a trabajar, en sus continuos viajes a España-pues trabaja en Londres-, de gestos que le gusta y luego simplifica". Así, este artista multidisciplinar nacido en Rota y afincado en Londres, "minimiza y sintetiza perfiles o siluetas de personas, animales y objetos "que han sido sacados de una acción y crean un testimonio humano, narra Almengló de este recorrido que él mismo ha ideado y ordenado a partir de estas obras "de una estética limpia y muy cuidada, que contienen una sabia mezcla entre ironía, crítica social y ensoñación filosófica".

En concreto lo hace a través de cuatro series que son Lost in the city; Transeúntes y paseantes; Double Idendity y The Fafoulous Life of Román Lokati. La primera, Lost in city, la integran quince piezas que responden a una de las últimas intervenciones que el artista ha llevado a cabo en el año 2017 en The Migration Museum de Londres, que reflexiona sobre los refugiados también a través de un juego visual consecuencia de la bidimensionalidad de las obras, que a veces te permiten verlas y otras no, como cuando la noticia del drama deja de serlo ante otra nueva. En la serie Transeúntes y paseantes, compuesta por 50 esculturas en metracrilato, seis objetos en madera y 20 grabados, se representa las siluetas de gente que van por la calle en diversas actitudes en su devenir por la ciudad. Otra serie es Double Identity, a base de 8 objetos que contienen dobles siluetas en metacrilato fluorescente en dos colores naranja y amarillo, "donde plantea la complejidad de la identidad y las muchas personalidades que puede tener el individuo", apostilla el comisario. Y, por último, The faboulous Life of Román Lokati responde a una serie de fotos que el artista ha exhibido durante años en las redes sociales. "Consta de una serie de selfies que he rescatado de sus redes junto a grandes artistas contemporáneos como Nicholas Serota, Pedro Almodóvar, David Hokeney, Bill Viola, entre otros muchos".

En este recorrido también introduce cierta crítica social, como el alegato que hace en contra de las barreras arquitectónicas o la propia introducción del drama de los refugiados, a partir de una estética con rasgos del arte pop, el grafiti y el arte urbano.

Una muestra muy visual idónea para todo tipo de públicos, incluido niños, "pues humaniza, te hace reflexionar desde la simpleza de estos objetos".

Por su parte, Juan Ignacio Vallejo, director del Museo de Cádiz, menciona lo interesante de una muestra "que invita a reflexionar sobre nuestro papel, qué hacemos aquí, por qué vamos con tanta prisas, sin pararnos más, sobre los roces anónimos". Sobre la filosofía más artística del paseante.