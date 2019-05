Llegan a Cádiz los 'red neck'

Tienen una pinta horrible de la América profunda. Si te los encuentras en algún lugar de Arizona, que es de donde son, ya les etiquetas con la América de Trump. Sureños hasta la médula, de esos que describe Lawrence Wright en su impagable análisis Dios salve a Texas, Hogjaw hacen esa música sureña que es lo mejor que nos ha dado el rock americano en los últimos años. White Buffalo y toda esa onda.

Canciones magníficamente construidas y perfectamente ejecutadas, con esa garra desértica, nada urbana. Hacen hasta maravillosos solos de guitarra, de esos que ya nadie hace porque uno empieza a sospechar que no saben hacerlos, no porque se hayan pasado de moda. No son unos desconocidos por aquí. Ya estuvieron en la añorada sala Supersonic en 2013 y maravillaron a los incondicionales de aquella aventura que hizo que la noche gaditana fuera algo -no demasiado- en el escenario del rock and roll.

Estarán en El Pelícano en la noche electoral, el domingo, a partir de las 21,30 dentro de su nueva gira española. Y son lo que parecen. No hace falta que hagan versiones de ZZ Top: son una reencarnación de ZZ Top. Son red necks, paletos americanos. Hablan del derecho a portar armas, son patriotas americanos, de la América que ellos conocen, y sus letras nos recuerdan una y otra vez el whisky que se meten en la carretera. Si uno sabe inglés, mejor no fijarse mucho en las letras porque a la de tres les montan una manifestación. Políticamente un desastre; musicalmente unos virtuosos. De lo mejor que ha caído por aquí en los últimos tiempos.