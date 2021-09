'Liziqi', lo nuevo de Javi Ruibal

Con un guiño a la popular youtuber china, el músico Javi Ruibal regresa a su proyecto personal con Liziqi, una nueva composición que se ha permitido “el gusto” y “el lujo” de grabar con Diego Villegas, José Manuel Posada Popo y Álvaro Gandul, además de con la colaboración de Alejandra Artiel.

“Con el confinamiento me di cuenta que a veces si uno quiere hacer una cosa no hay que esperar a que llegue sino salir a buscarla. Y tenía tantísimas ganas de tocar con estos grandes músicos que propicié yo el encuentro y en un estudio más grande que en el que yo suelo trabajar. Con Diego, por ejemplo sí que trabajo mucho pero en esta ocasión hemos producido y arreglado juntos, que ha sido una experiencia. Ha sido una inversión pero me he querido dar este capricho y mi recompensa es el feedback que me está llegando de gente que admiro muchísimo del jazz, como Michael Olivera, por ejemplo”, explica el percusionista portuense que cuaja este nuevo tema de jazz fusión “con algunos guiños a la música oriental”.

“Sí, y como salió así quise dedicárselo a Liziqi que es una de esas personas que te preguntas cómo todo lo hace bien. Tiene una historia personal detrás muy fuerte, vive en el campo y está en pleno contacto con la naturaleza, cultiva un producto que luego transforma en comida o en otra cosa y hace unos vídeos muy cuidados con una estética, además estupenda”, recomienda el artista que construye una composición en la que se ha “obligado” a salir de su “zona de confort”, un tema “algo con un poco más nivel de exigencia, de virtuosismo, y con sonoridades jazz que hay que estar un poquito estudiado, y en forma, para grabarlo”, se enorgullece.

Ruibal está, además, estos días de estreno. De estreno de cine ya que el músico ha participado en la última película de Daniel Monzón, reclamado por los Derby Motoreta´s, artífices de la banda sonora de Las leyes de la frontera. “Dani Escortell era bajista de Glazz así que me llamó porque en un momento de la peli les pedían un sonido más crudo, el cajón flamenco y las palmas, y me llamaron para hacerlo, ya que también tuve el gusto de que contaran conmigo en su disco”, agradece el percusionista que el día 1 de octubre repetirá además fecha en el Alcázar de Sevilla con su Trío (Ale Benítez al bajo y Manu Sánchez al piano) “tras agotar las entradas en el concierto de agosto”. ¿Y en Cádiz? “Creo que pronto haremos algo especial en Chiclana...”, dice.