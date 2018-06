El portuense Juanjo García gana un premio Nazario en el Festival Cultura con Orgullo

El portuense Juanjo Macías ha sido distinguido con el Premio Nazario en el II Festival Cultura con Orgullo (FOC 2018), que se celebró este viernes en Sevilla

Organizados por la Asociación Cultura con Orgullo y presentado por Teresa Tomé, el jurado ha consensuado cuatro distinciones, entre las que figura la de Macías a la mejor Interpretación por la obra Una noche con Juanjo Macías, que este comité ha valorado "por su depurada técnica interpretativa y su amplitud de recursos para recrear varios personajes a los que llena de comicidad, humanidad y orgullo". El premio al mejor espectáculo ha recaído en Fresa y chocolate. 25 aniversario del film cubano, del actor Joel Angelino, "por la fuerza del mensaje que su autor, Senel Paz, describió reivindicando la libertad en todos sus aspectos". Carlos Costa recibió el Premio Nazario a la mejor dramaturgia por la obra Porkulo. El cisne que aprendió a combatir, "por la valentía de sus denuncias y la poesía que se abre camino entre el dolor". Y, por último, el Jurado quiso otorgar el Especial del Jurado a la obra El público, puesta en escena por los participantes del XIX Laboratorio TNT, organizado por la compañía Atalaya de Sevilla, "por su exquisita puesta en escena y por hacernos recordar, con la carne, que el poeta García Lorca sigue con nosotros".

En la Muestra han participado las obras El camino brillante de Álvaro Prados; el actor Dani García y su obra Camaleón; La voz hermana dirigida por Pablo Vilaboy e interpretada por Alejandro Dorado. Cuando fuimos dos, de la compañía Octógono con Antonio García y Javier Recchio y la dirección de Luis Rodríguez. Grinder, el musical de la compañía catalana RetorCía. Y la actuación de los chicos y chicas de Rocky Horror Madness Show.

La literatura dramática también estuvo presente en el FOC 2018. Con la presentación y lectura dramatizada, a cargo del grupo Almazara, de la obra teatral La verdadera identidad de Madame Duval, del autor Antonio Miguel Morales.

El Festival, que ha crecido y ha introducido la cinematografía en su programación, estrenó en Sevilla el documental Manolita, la Chen de Arcos de la directora Valeria Vegas. Le siguió la proyección de los tres cortometrajes documentales sobre Las primaveras (Kremlin, México y Brasil) del director Mario de la Torre y al día siguiente se celebró, con la participación de su directora y gran parte de sus intérpretes la película Madre Amadísima de Pilar Távora; Finalmente, y dentro de la programación 'Asómate al Patio' este fin de semana se verán las películas Call me by your name de Luca Guadagnino y Una mujer fantástica de Sebastián Lelio .