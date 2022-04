El Jo Nesbø más personal en 12 relatos

Jo Nesbø se ha ganado por derecho propio formar parte de esa especie de Santísima Trinidad de los autores de novela negra contemporánea. Creador del detective Harry Hole, una de las aportaciones más populares al género de las últimas décadas, Nesbø es amante de las emociones fuertes, con personajes oscuros que poblan las estancias más subterráneas de la condición humana. En esta primavera su legión de seguidores estamos de enhorabuena porque el sello Roja y Negra acaba de publicar en España su último libro, El hombre celoso. En esta ocasión hablamos de doce relatos, divididos en dos bloques, Celos y Poder, en las que el autor noruego ha reunido por primera vez su producción corta, tan apasionante como insólita.

En este volumen tan especial Nesbø explora la mente retorcida, maquiavélica y manipuladora del individuo, su infinita capacidad para dañar al prójimo e intentar engañar al mundo de cara a salir impune. “Las historias aquí reunidas –afirman desde Roja y Negra– nos invitan a viajar a diferentes escenarios del planeta (Grecia, Italia, España, África...) y juegan con multitud de géneros, desde lo detectivesco al thriller, de la intriga a la ciencia ficción, pero todas están unidas por el análisis de las pulsiones más oscuras del ser humano, aquellas llamadas a consumir su alma y condenarlo con frecuencia a la perdición: la pasión desmedida, los celos destructores, las ansias de venganza, la sed de poder... Con todo, Nesbø no deja de mostrarnos también el otro lado de la balanza, el amor por los hijos, la pareja, los amigos..., los actos altruistas y los gestos compasivos, la necesidad de hacer justicia y de redimirse”.

Varias de las piezas reunidas en este volumen nos remiten a los cuentos macabros de Edgar Allan Poe o Roald Dahl o a los ingeniosos e impactantes guiones de programas como Historias para no dormir o la inolvidable Alfred Hitchcock presenta.

En el completo dossier de prensa preparado por su editorial se incluyen unas jugosas declaraciones del sueco que reproducimos a continuación. “A título personal, cuando escribo literatura de crímenes, la parte que me resulta más difícil no consiste en armar la trama sino en dar con motivos lo suficientemente sólidos como para que conduzcan al asesinato. Esto implica que uno vuelva de forma recurrente a los celos. Al empezar a estudiar estas emociones y sentimientos dentro de uno mismo, en los círculos que te son próximos y en el ámbito de la ficción, resultan muy intrigantes ya que acostumbran a derivar en una reacción tan compleja a nivel social como es la venganza. Explorar esta faceta del género humano me re-porta una experiencia tremendamente fructífera e interesante”. Un libro de relatos donde encontramos al Nesbø más personal.

‘Muerte en el Nilo’, una obra maestra muy de moda

La inmortal Agatha Christie escribió magníficas novelas, muchas de ellas protagonizadas por su más icónico detective, Hércules Poiret. Una de ellas, que está ahora muy de moda porque Kenneth Branagh ha realizado una versión cinematográfica (como ya hizo hace unos años con Asesinato en el Orient Express), es Muerte en el Nilo. Esta novela, publicada en 1937, lleva a Poirot hasta Egipto. De hecho, en España se llegaron a publicar algunas ediciones bajo ese título: Poirot en Egipto.

En la trama de la novela, durante unas placenteras vacaciones en Egipto, nuestro sagaz detective coincide con Linnet y Simon, unos conocidos suyos que están de luna de miel en el país de los faraones. El encanto de tan maravillosos días se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el Nilo, la bella Linnet aparece muerta de un disparo en la cabeza.

¿Será capaz Poirot de encontrar al asesino de la joven esposa? ¿Será capaz de discernir entre imaginación y realidad, aun estando a bordo la ex pareja de Simon, empeñada desde el mismo día de la boda en arruinar su matrimonio con la desafortunada Linnet?

Como ya hizo en otras ocasiones, Agatha Christie nos plantea una especie de escape-room literario, un juego divertidísimo en el que es imposible no sumergirse con gusto.