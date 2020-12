Con el acicate de que "la cultura no pare" incluso en estos complicados tiempos y de "seguir alentando al talento gaditano", el músico, carnavalero y productor Jesús Monje ha puesto en marcha en su ciudad El Trastero del Rainbow, un estudio de grabación donde producirá música "de todos los colores" siempre que haya calidad detrás.

Y qué mejor para celebrar esta iniciativa en estas señaladas fechas que con la grabación de una composición navideña creada por el propio Monje e interpretada "por varios de los artistas con los que he trabajado alguna vez en mi carrera", dice sobre Lo conseguiremos, tl y como se titula el villancico que se ha estrenado este lunes a través de youtube y diferentes plataformas digitales.

Loss Monje, Rick M., David DelaRosa, Alberto Camerino, Fran Ocaña, Ángela Dionisio, Sergio Payán, David Aparicio, Kiko Gaviño (Kiko & Shara, Los Caños) y Andrés Morales (Andy) ponen la voz en este tema que cuenta con la guitarra y palmas de David Cuevas, que ha sido mezclado y masterizado por José Guerrero en JossMastering y que cuenta con la producción de Jesús Monje que lo ha grabado en su nuevo campamento base, El Trastero del Rainbow.

"Aunque no es que sean los mejores momentos para la música y para la cultura, me decidí a ponerlo en marcha justo por eso, porque no se puede quedar uno sentado. Y como con el confinamiento y las medidas de movilidad y eso no se podían hacer muchas cosas fuera de aquí pues di el paso a montar un estudio para grabar nosotros mismos a los artistas y también para que graben desde diferentes editoriales", explica Monje sobre su estudio situado en la calle Muñoz Arenillas y que se estrena no sólo con este villancico, "sino también con el primer trabajo de una artista que vamos a sacar en breve que se llama Isabel", anuncia.

Pero antes Monje se ha rodeado "de la gente con la que he trabajado alguna vez en la vida, bien cantando bien produciéndoles, bien acompañando, pero, sobre todo, gente que son amigos" para "felicitar la Navidad en este año tan complicado" por lo que "le hemos puesto muchísimo cariño". "Primero compuse la canción, luego la produje y empezamos las grabaciones, aunque algunas me las han enviado ellos desde otra ciudad, como la de Ricky M., que me ha llegado desde Madrid, David delaRosa desde Badajoz o David Aparicio desde Sevilla. Y las demás las grabamos en el estudio nuevo, de uno en uno y cumpliendo con todas las medidas sanitarias de seguridad. "Ha sido un trabajo muy bonito de hacer con gente a la que quiero mucho", asegura.

Y, es que El Trastero del Rainbow, cuyo nombre está ligado "a algunas personas que ya no están pero que quise mucho" y "a ese concepto de trastero de guardar las cosas que quieres tener contigo y que esperan que vuelvan a salir a la luz en algún momento", desvela, se nutre de la experiencia dilatada de Jesús Monje en la música, que hunde sus raíces en 1999.

"Empiezo trabajando como director artístico, coordinador de proyectos... Creé a principios de los 2000 el grupo Pan Tostaíto de donde salieron artistas como Andy, Kiko Gaviño, Juande y Javi de Los Caños, Pablo de De Cai... Realmente salieron de la comparsa que yo llevaba de infantil, pero aquel año ya estaban en primero de juveniles creo recordar... Todo empezó casi de una forma muy natural porque yo siempre les decía a mis niños que había algo más que carnaval, algo más grande y los animaba a escuchar otras músicas. Y para intentar generar dinero para los gastos de la comparsa creamos ese grupo y bueno, al final, se puso la cosa más seria y muchos hicieron su carrera...", rememora Monje que después ha trabajado componiendo temas para otros artistas, en la producción y producción ejecutiva también de artistas (Ángela Dionisio. Rick M...) y de musicales, el último de ellos Mowgly el cachorro humano, "que escribí yo y lo produje con la producción ejecutiva de Baluarte".

Además, rememora Monje "también he tenido durante 10 años la escuela de música Acisum donde hemos tenido a niños que ahora son artistas como María Parrado o Abraham Mateo. De hecho, muchos de los niños que ves en televisión ahora mismo en programas de talento han pasado por la escuela", asegura el productor que ve necesario que se refuercen los mimbres de la industria musical en Cádiz para "poder trabajar en lo que amas desde tu tierra".