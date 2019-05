Jean Portante, en la Fundación Ory con ‘La reinvención de la sombra’

El escritor Jean Portante (Luxemburgo, 1950) presentará con la Fundación Carlos Edmundo de Ory su último libro traducido al español, La reinvención de la sombra (La Garúa, 2019). La actividad está programada para hoy a las 19.30 en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz (ECCO), dentro del ciclo ‘Música de lobo’ que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ory con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.

Portante es escritor, traductor y periodista; su obra comprende una veintena de libros, repartida entre poemarios, novelas, teatro, crónicas, relatos y novelas. Sus libros han sido traducidos al inglés, español, italiano, alemán, eslovaco y rumano. Él, a su vez, es traductor de varios autores de literatura internacional, como Juan Gelman, José Martí, Gonzalo Rojas o Jerome Rothenberg. Es editor de la prestigiosa revista literaria Transkrit en Luxemburgo.

En Francia, país donde vive, obtuvo el Premio Rutebeuf de poesía por su libro Horizon (1986); el Premio Mallarmé por L’étrange langue (2003) y el Grand Prix de la Societé de Gens de Lettres por el conjunto de su obra. En 2005, la editorial Castor Astral publicó La cendre des mots, una antología de sus poemas escritos entre 1989 y 2004. Es autor también de un importante ensayo sobre Allen Ginsberg bajo el título La otra América (París, 1999). En 2011 recibió el Premio Nacional de Literatura Batty Weber de Luxemburgo por el conjunto de su obra. Escritor autodenominado nómada, ha vivido en México, Cuba y es habitualmente invitado a los encuentros de literatura iberoamericana.

El libro que presentará en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, La reinvención de la sombra, es una versión al español de una de sus últimas obras llevadas a cabo por varios traductores.

Jean Portante es un escritor nómada, en parte porque él mismo ha escogido ese destino y, por otro lado, porque le viene de nacimiento. Sus padres eran italianos, concretamente de San Demetrio Ne’ Vestini, la localidad que sufrió el horrible terremoto en 2009 y que es dedicataria del libro que se presenta. Según sus propias palabras, todo su trabajo está forjado por su condición de migrante. Sus padres se trasladaron a Luxemburgo, y aquel viaje anterior a su nacimiento despertó en el poeta, cuando tomó conciencia de su propia escritura, un sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. O de una doble no pertenencia. “De un ni aquí ni allá. De un no aquí y ya no en otra parte”, según dice textualmente. Jean Portante utiliza la metáfora de la ballena para explicar su experiencia. “La ballena –dice– fue en principio un animal terrestre, una especie de perro grande que decidió tirarse al agua, adquirir una forma acuodinámica e imitar a los peces, pero se le olvidó deshacerse de su pulmón como recuerdo de su vida anterior, y por ese pulmón respira y retiene las palabras antiguas que se convierten en nuevos sonidos. La ballena migrante crea su propia lengua, igual que el poeta sin tierra determinada”.

En el acto, según anuncian los organizadores, se ofrecerá una copa de vino por cortesía de Williams & Humbert.