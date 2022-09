Javier Garrón: "El fan de los cómics y el profesional conviven en mí"

Por las manos de Javier Garrón (El Puerto, Cádiz, 1981) han pasado algunos de los iconos más importantes del mundo del cómic de superhéroes -Batman, Cíclope, Spiderman, Los Vengadores...- en una, no siempre fácil, trayectoria profesional que lo ha llevado a sellos como DC o Marvel, donde hoy día trabaja. “Trabajar, trabajar y, cuando termines, trabajar más”, es una de las bazas con las que este gaditano ha alcanzado la industria americana reconociendo que “no existe una misma fórmula para todo el mundo”. Eso sí, reivindica “la profesionalidad”, el “demostrar con tus plazos de entrega” que “eres capaz de hacerlo”, más que la condición de artista.

–¿Es leyenda o realidad que estuvo a tres meses de tirar la toalla cuando, por fin, sonó la campana?

–Sé que parece épico pero fue así. Yo llevaba 8 años intentando dedicarme al cómic profesionalmente, a vivir de esto. Estudiaba arquitectura, lo dejé, me busqué un trabajo a media jornada en una gran superficie para ahorrar y para poder tener tiempo para dibujar. Lo intenté en el mercado de España y en el francés. Presentando cosas y nada. Luego focalicé mis esfuerzos -porque es muy diferente cómo presentas un proyecto para un mercado que para otro- en el mercado americano. Y nada, pasó un año más. Ahí en medio sufrí una depresión de la que salí, afortunadamente, con terapia y con mucho esfuerzo, y seguí intentándolo. En enero de 2014, tras casi una década trabajando muchísimo y deseando vivir del cómic, pensé, “hay que ser realista, y si en 10 años no ha podido ser, pues nada, tengo ahorros hasta junio, hasta ahí llegaré”. Así que ahí redoblé aún más mis esfuerzos, me hice con un lista de 80 contactos de editores americanos y todas las semanas les enviaba algo. Todos eran, como son los americanos, muy amables, pero nada. Y en marzo, ocurrió.

–¡Dios, cómo fue!

–Pues, digo yo, que una parte de talento habrá pero estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, también. A Katie Kubert, entonces editora de DC, le falló una entrega de un dibujante y contactó conmigo. La verdad que confió en mí, en una persona a un océano de distancia, ella en Nueva York y yo en Barcelona, que es donde vivo, pero se atrevió y me dio la oportunidad. A partir de ahí me fue dando más trabajo y cuando se fue a Marvel pues me fui con ella.

–¿Qué personaje fue aquel que le abrió la puerta?

–Pues a Katie le dejaron colgadas 11 páginas de un número especial de Batgirl. Así que tuve que hacer 11 páginas en 9 días, una locura, teniendo en cuenta que una página al día pues es algo ya complicado. La verdad que no sé cómo lo hice, pero lo hice.

–Entiendo que le tiene un especial cariño a ese personaje...

–Sí, claro, fue una gran oportunidad. Pero a ver, te explico. Yo siempre he sido muy fan de los cómics, de superhéroes y de todo tipo. Desde niño he leído de todo y, es más, una vez profesionalizado he seguido siendo un gran aficionado. En mí conviven el fan y el profesional de una manera muy natural pero si ahora me preguntas por un personaje favorito o destacado te diría, en realidad, un equipo creativo. No te diría quiero dibujar a tal o cual personaje sino quiero trabajar con tal guionista, con tal editor, o quiero tener estos plazos de entrega.

–Ha dibujado a Batgirl, a Batman, a Cíclope, a Spiderman y ahora a Los Vengadores... ¿Un poder conlleva una gran responsabilidad?

–(Ríe) Efectivamente, la responsabilidad se siente pero no se ve cuando estás trabajando. Me explico. Soy consciente de que Los Vengadores es una de las cabeceras históricas de Marvel, que estoy trabajando con Jason Aaron, uno de los guionistas principales del sello, que estoy con uno de los grandes editores... Pero cuando estás en la página 4 del número 64 tú lo que piensas es que tienes que tienes que hacerla lo mejor posible y que el trabajo esté entregado en fecha. Hablo cada día un poco con el guionista y con el editor, y sabes que están ahí, sobre todo el editor, por si cometes un error, es muy reconfortante saber que alguien te cubre las espaldas, pero a la hora de dibujar, aunque sea un trabajo de envergadura, estás solo ante la página. Después, si tienes la suerte que alguna vez te inviten a una convención o conferencia, cosa que es raro que ocurra, a mí sólo me ha ocurrido una vez, pues te das cuenta de la dimensión de tu trabajo cuando ves a tanta gente, las preguntas, las firmas...

–¿Cómo fue esa convención?

–Pues precisamente fue una conferencia donde estaba el gran jefazo de Marvel, C. B. Cebulski, y el director de Recursos Humanos de la compañía. Y en el turno del público, alguien me preguntó que a qué personaje me gustaría dibujar. Yo, la verdad, que me había preparado la respuesta por si acaso alguien preguntaba, la había meditado mucho, y dije a Miles Morales. En ese momento el jefe de Recursos Humanos puso una cara interesante. Ahí se quedó. Y unos meses después, el editor de Spiderman, Nick Lowe, me ofreció participar en el relanzamiento de Miles Morales. Fue un pelotazo. Y creo que se fraguó ahí.

–¿Cuánto tiempo ha estado dibujando al nuevo Spiderman?

–Pues de septiembre 2018 a enero de 2020 me parece. Ha sido un proyecto muy bonito, sé que es un personaje muy importante para mucha gente y he aprendido mucho...

–Hasta le diseñó el traje para el videojuego de la PS5, ¿no?

–¡Ya ves qué pasada! Ver tu diseño, tu dibujo, cobrando vida ahí, moviéndose, eso es increíble...

–Pero...

–...Pero me escribió el editor de Los Vengadores y es que hay ofertas que no se pueden rechazar...

–¿Y lo próximo, eso lo sabe?

–Pues mira, a final de año terminaré con Los Vengadores porque Jason Aaron termina y esto es así, se va el guionista y renuevan al equipo creativo entero, pero ya vendrá otra cosa porque con Marvel tengo un contrato para unos cuantos añitos más...