La gaditana Irene Chica gana la primera edición del Premio Clan Joven Talento

El proyecto de cortometraje animado Mundo Menudo, de Irene Chica (Cádiz, 1991), ha sido el ganador del premio Clan Joven Talento, iniciativa lanzada por Clan Internacional/RTVE y los Premios Quirino. La organización hizo el anuncio en la inauguración de Pixelatl, el encuentro de animación que se celebra estos días en Cuernavaca Morelos (México), en el que la producción española es la invitada de honor.

El premio consiste en la producción de Mundo menudo por parte de RTVE/Clan Internacional con un presupuesto de hasta 6.000 euros, y con una duración máxima de 1’30”; y su posterior difusión en toda la región iberoamericana en colaboración con los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana y La Liga de la Animación Iberoamericana.

Mundo menudo sigue a Mar, una niña de 6 años, y su grupo de amigos, quienes dentro de la región iberoamericana viven un fenómeno continental extraordinario.

La gaditana Irene Chica es artista, guionista, directora y productora. Fue participante en la segunda edición de Bridging The Gap con su proyecto The Wind-Ups. Recientemente ha lanzado el estudio de desarrollo Wackamola, desde donde lleva a cabo las series originales: The Wind-Ups, junto con Autour de Minuit (Francia); Home Villa Tours, con Peekaboo Animation (España); Inkchotics (en búsqueda de socio); y dos más aún en concepto. La artista también trabaja como guionista para producciones ajenas, habiendo participado en trabajos de Ecuador, Chile y Finlandia.

La iniciativa, que se lanzó en la segunda edición de los Premios Quirino, convocó a jóvenes de entre 18 y 30 años a participar con ideas de cortometrajes de animación dirigidos a audiencias de entre 4 a 8 años bajo el lema “Lo que nos hace iguales”.