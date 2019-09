A Imanol Arias le cuesta "25 años subir a las benditas tablas del Falla"

La emoción envolvió la noche del viernes al Teatro Falla. Imanol Arias, un enamorado confeso de Cádiz, se arrodilló y besó las "benditas tablas" de un teatro "a las que me ha costado 25 años subir", expresó ante el entregado público que asistió a la obra El coronel no tiene quien le escriba, donde encarna el papel protagonista.

"Llevo veraneando en Zahara más de media vida -añadió-, me he comido media almadraba, soy premio de turismo de Cádiz sin ser de Cádiz y sin tener ni un bar, sólo por hablar de esta hermosa ciudad, y 25 años me ha costado actuar en el Falla", insistió entre los aplausos infinitos del respetable. Palmas al compás que un sublime Imanol interrumpió para lanzar estas bellas palabras de amor incondicional ante un teatro a rebosar.

Tras el inicio de la temporada de otoño con el cabaret musical The hole Zero, este viernes el Teatro Falla le abrió la puertas a uno de los grandes clásicos de la literatura de todos los tiempos, la versión teatral del premio nobel Gabriel García Márquez