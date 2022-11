La IX edición de la Gala de Premios de Círculo Rojo brilla en el Auditorio de Roquetas de Mar

La editorial andaluza hizo gala de su liderazgo en el mundo de la autoedición ante la expectación de más de 1400 invitados.

CÍRCULO ROJO.- El pasado 11 de noviembre, el Auditorio de Roquetas de Mar desplegó su alfombra roja para dar paso a los más de 1400 invitados y a los 500 escritores que no quisieron perderse los IX Premios de Círculo Rojo.

La ya conocida, gala de las letras, sorprendió a los asistentes con la entrega de 16000 euros en premios y el galardón especial al escritor Fran López Castillo por haber vendido 25.000 ejemplares de sus libros con este sello líder en autoedición.

El actor Jesús Olmedo y la periodista y editora de Círculo Rojo, Raquel Martínez fueron los conductores del evento. Ambos inauguraron su discurso agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación de Almería.

Las intérpretes del grupo Soul Pumpettes fueron la banda sonora oficial de la noche. Por su parte, Lorena Gómez, ganadora de Operación Triunfo, puso al público en pie con sus dos actuaciones. También aprovechó para ofrecer un emotivo discurso en el que animo a los invitados a luchar por sus sueños con todas sus fuerzas.

El toque de humor lo puso, la conocida humorista, Sara Escudero e Inés la maga, quien recordó al público la importancia de creer en la magia con su actuación.

Una gala llena de sueños.

El tema principal de este encuentro cultural, fue la pasión de aquellos que luchan hasta el final por conseguir sus sueños. El propio Alberto Cerezuela se emocionó al recordar los inicios de este gran sueño que es para él Círculo Rojo.

También agradeció a todos los allí presentes su asistencia, especialmente a los miembros del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Diputación de Almería, y por supuesto a los escritores que confían en este sello para cumplir sus sueños.

El director y fundador de esta editorial líder en Europa, quiso destacar la importancia de “tenernos los unos a los otros”, “Hoy quisiera agradecer a todos los escritores de Círculo Rojo su confianza y a los que están nominados, me gustaría decirles que no piensen en si ganarán o no esta noche, porque ya han ganado. Solo tienen que mirar a las personas que los han acompañado aquí hoy, ellos son el verdadero premio”.

La actriz Carla Nieto, fue la encargada de llamar al escenario a Elena Guerra, autora de ‘A flor de piel’ y ganadora del reconocimiento a la mejor obra de poesía y quiso recordar la importancia de acudir a terapia y cuidar de la salud mental. Además de agradecer la labor de Círculo Rojo “para cumplir sueños”.

Los influencers, Espe Workout y Borja San Félix hicieron lo propio con el premio a la mejor novela de vida y experiencias que fue para ‘Miedu. Mi once de oro’, del autor gaditano, Antonio Fernández Marchán; también quisieron elogiar el trabajo de la editorial líder en autoedición.

“Este premio se lo dedico a mi familia y a ellos, los protagonistas de mi libro. Con este equipo puede que no gane grandes títulos como con el resto de equipos a los que he dirigido, pero la satisfacción de ayudarles a darle un propósito a sus vidas y superar las cicatrices de su infancia, lo es todo para mí”, confesó Antonio tras recibir el premio.

La televisiva, Nadia Jémez entregó el premio al mejor cuento infantil a Herli S. Alfaro y a su libro, ‘Herlín y el cuerpo equivocado’, en el que narra su propia historia como hombre transexual. “Dedico este libro a una persona muy especial para mí y con la que he estado mucho tiempo en conflicto. Mi niño interior, porque fueron muchas las noches en las que pensó que el mundo estaría mejor sin él”.

También aprovechó para dedicar unas palabras a su mujer. “A mi querida esposa, por quererme, mucho antes incluso de que yo mismo lo hiciera”, sentenció.

Carlos Sholz, conocido por su papel en ‘Toy boy’, fue llamado a entregar el premio a la mejor novela histórica al autor Jaume V. Clar Lorente y a su obra, ‘Muñeca de trapo’. “Quiero agradecer la labor de Círculo Rojo, por hacerlo todo tan fácil y a mi familia, porque desde el momento en el que les conté la historia de mi madre, me persuadieron para que la convierta en un libro”.

Lorena Gómez volvió a subir al escenario para anunciar a P.R. Uclés, ganadora del premio a la mejor obra de misterio por su libro, ‘El legado de Rosewood’. La orgullosa joven se sinceró con los asistentes y les recordó que nunca deben darle el poder a otros para medir su valía.

«Para ser feliz, hay que ser valiente»

Como era de esperar el actor Jesús Olmedo, no puedo contener la emoción al anunciar el premio Jordi Rebellón a la mejor novela romántica. Nombrado así en honor a la amistad entre el intérprete y Alberto Cerezuela.

Las actrices, Carmen Ruiz y Elisabeth Lerena, llamaron al escenario a Raquel Orejudo premiada autora, ‘Las esperanzas’ para recibir el premio Jordi Robellón. “Mi novela llevaba un mes en la calle cuando asistí a la Feria del Libro de Madrid con Círculo Rojo y no puedo describir la satisfacción que sentí al ver que venía gente a buscarla. Eso no habría sido posible sin esta gran editorial”, confesó la galardonada.

La conocida actriz, Itziar Castro quiso agradecer la gran labor de Círculo Rojo y de la provincia almeriense al apostar por la cultura, antes de anunciar a Pilar Galisteo, autora de ‘Red House’ y ganadora del premio a la mejor obra de ciencia-ficción. La escritora se dirigió a Alberto Cerezuela en su discurso para agradecerle su trabajo al timón de la editorial de autoedición más importante de Europa.

Los periodistas, Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra se situaron frente al público para llamar a Manuela Mammino para recibir el premio a la mejor obra dentro de la categoría de novela contemporánea por su libro, ‘La Sombra’. La escritora que vino desde Italia para recoger este merecido reconocimiento, agradeció la labor de Círculo Rojo y dedicó unas emotivas palabras a su padre. “Nosotros siempre lo callamos todo, las heridas, los enfados y las sombras de nuestro día. Por eso hoy le dedico este premio a mi padre, porque yo he plasmado en estas páginas todo lo que él ha callado”.

El público se implicó con el emocionante discurso de Fran López Castillo al recibir la estatuilla en honor a su trabajo y esfuerzo. “Yo nunca he creído tener talento para nada, así que he tenido que trabajar el doble para conseguir todo aquello que me he marcado en la vida. Por eso quiero que levantéis vuestros móviles y prendáis la linterna, todos aquellos que estáis luchando por algo. Lo vais a conseguir, pero nunca olvidéis que para ser feliz, hay que ser valiente”.