Hernández Guerrero reflexiona sobre los trastornos mentales

Todos estamos algo trastornados es el título del último libro del catedrático José Antonio Hernández Guerrero, una obra que reflexiona sobre los trastornos mentales y su influencia y tratamiento en la sociedad actual desde la aguda y sensible visión de su autor, un hombre de letras siempre atento a lo que pasa a su alrededor y, sobre todo, a lo que le pasa a las personas. El libro, editado por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, será presentado hoy en el Palacio Provincial, a partir de las 19.30 horas, en un acto que contará con la presencia del diputado delegado de Bienestar Social, David de la Encina.

Hernández Guerrero, colaborador de este periódico, explica algunas de las líneas de su nuevo libro: “Es una serie de reflexiones elementales que, en primer lugar, me hago a mí mismo, para descubrir cómo yo y también las personas con las que convivo, de vez en cuando al menos estamos afectados de trastornos y de desequilibrios. Es, a mi juicio, una de las maneras eficaces para asumir lo inconscientes, lo insensibles y lo injustos que somos cuando no tratamos a nuestros convecinos que sí están diagnosticados y tratados. La diferencia es que nosotros, los que ingenuamente nos consideramos normales, equilibrados o lúcidos, simplemente somos ‘trastornados aún no diagnosticados ni tratados’”.

El autor del libro, quien también es el autor de las ilustraciones que se reparten por toda la obra, explica que parte además de un hecho constatado: “A pesar de que, en la actualidad, los trastornos mentales se diagnostican y se tratan de manera científica, el estigma de su consideración despectiva e irracional se sigue manteniendo en una considerable parte de nuestra sociedad. A veces la dignidad de los pacientes se siente afectada debido a la posición de inferioridad originada por la actitud paternalista que adoptan algunos médicos y algunos familiares. No advertimos que poseen las mismas necesidades del resto de los hombres y de las mujeres. Necesitan cariño, amistades, diversiones y trabajos. Igual que todos los demás, poseen cualidades, virtudes, valores, defectos y fallos, cometen errores y, a veces, se les ocurren ideas originales. Les gusta ser conocidos, reconocidos, valorados y queridos. Tienen sus preferencias, sus simpatías y sus antipatías”.

Advierte José Antonio Hernández Guerrero que el libro no pretende ser un tratado científico ni un ensayo que “interpele a los profesionales de la salud mental”. Al contrario, es sobre todo “una invitación amable para que todos nos preguntemos qué tenemos y qué podemos hacer. Se ofrece a los ciudadanos que experimentan algún trastorno y a los familiares, a los amigos, a los compañeros, a los educadores, a los agentes sociales, a los líderes culturales, a los creadores de opinión y, sobre todo, a los lectores que están influidos por unas concepciones anacrónicas, infundadas e injustas que impiden o frenan su recuperación mental, su incorporación laboral y su participación social”.