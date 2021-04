Gonzalo Alhambra: "Se compone de otra manera cuando sabes hacia dónde vas"

A Gonzalo Alhambra lo conoció el gran público a través de la pequeña pantalla. Un talent show reveló el talento del sanluqueño que cuando terminó su aventura televisiva firmó con la compañía Concert Music que es la que está detrás de Ojalá, su primer single. “El principio de mucho más”, dice.

–Ha transcurrido poco más de un mes desde el lanzamiento de ‘Ojalá’, ¿ha tenido su primer single el recibimiento que esperaba?

–Pues es que yo creo que nunca esperamos todo lo que está por venir. Quién nos iba a decir lo de 2020, ¿verdad?... Pero sí puedo decirte que en este caso el recibimiento está siendo mucho mejor de lo que soñaba. Tenemos que estar muy contentos con lo que estamos consiguiendo y con el resultado del tema. Así que tengo mucho ánimo para seguir adelante.

–¿Algún mensaje más especial que otro?

–La gente en general la ha aceptado muy bien, la canción ha tenido muchas reproducciones y también ha funcionado muy bien en las plataformas digitales. He recibido muchísimos mensajes pero es cierto que hay uno muy especial, de ayer mismo. Es un vídeo que me ha enviado una amiga mía que trabaja en el Hospital de Jerez, en Oncología y me envió un vídeo donde estaban los pacientes allí poniendo mi canción y cantando con sonrisas en la cara... Eso te llega... Porque al final pues es lo que queremos hacer, ¿no?, llenar de alegría a la gente con nuestra música, que les acompañe en sus momentos buenos y menos buenos.

–¿Cuándo la compuso?

–Hace un año o así, antes de la pandemia, aunque era diferente. La hice aquí en Sanlúcar, de hecho la compuse y se la enseñé a un guitarrista de aquí, Mario Márquez, que también ha participado en el tema definitivo grabando las guías. Pues eso, la compuse pero de forma más flamenca y con otro estribillo diferente, pero cuando nos pusimos a producirla como primer single me salió durante el proceso otro estribillo y fue tomando otro color, así que la recompuse.

–¿Con qué músicos ha contado?

–Pues con Manuel Casado, que está en la producción, pero también ha metido los pianos y bueno, casi todo, porque toca todo y también grabó las guitarras acústicas y eléctricas Pepe Pulido, de Ubrique, además de Mario Márquez, como te he comentado antes. Pero, bueno, estamos grabando en este tiempo con muchos más músicos, como Manuel Reina, que me hacía una especial ilusión, para cositas que van a llegar muy pronto.

–Habla del amor entre dos personas y de estar en un momento tan dulce que da hasta miedo que se termine, ¿ese sentimiento también refleja su idilio actual con la música?

–(Ríe) Totalmente. Sí Ojalá viene de ese momento tan dulce que no quieres que acabe y bueno, ojalá, también que mi carrera continúe así y no se termine nunca.

–Porque ‘Ojalá’ es el principio de algo, ¿no? ¿Hay disco? ¿Para cuándo?

–Sí, yo creo que sí, que Ojalá es el principio de todo lo que pueda venir. Es mi primer single, mi primera canción compuesta por mí con una plataforma de difusión como la que me ofrece el grupo Concert Music, con el que he firmado y estoy muy feliz. Creo que es el principio de mucho más. De todo lo que va a salir muy pronto y, bueno, claro que desembocará en un disco.

–¿Pero saldrá este año?

–Nosotros tenemos mucha ilusión porque así sea y, de hecho, estamos trabajando mucho para ello. Grabando muchos temas y poniéndonos muy en serio pero, claro, a ver si nos deja la pandemia...

–Justo por eso le quería preguntar, ¿cómo ha afectado a su carrera?

–Pues es que es muy raro porque, sinceramente, yo no me puedo quejar del año más odiado del mundo, de 2020. Para mí siempre será el año en el que la gente me empezó a conocer y donde me pasaron cosas muy bonitas. Quizás, es verdad que a lo mejor al ser un año así me he perdido que me salgan muchos más proyectos o conciertos, o que todo fuera más inmediato... Pero eso es algo que nunca voy a saber y ya lo que tengo y lo que me está pasando me parece maravilloso. No tengo queja.

–¿Qué se lleva de ‘La Voz’?

–Pues el balance que hago de mi paso por el programa es que ha sido de las mejores experiencias de mi vida, y ya no sólo por lo que significa estar en televisión y todo lo que he aprendido del medio, sino, y sobre todo, por los buenos ratos que he pasado con los compañeros y coaches. Conocer a Alejandro Sanz, por ejemplo, ha sido increíble, toda una experiencia. Me han ocurrido cosas allí que me han hecho entender más y mejor la música y el mundo al que quiero dedicarme.

–Cuénteme uno de esos instantes inolvidables. ¿Cuál sería el mejor momento que recuerda del programa?

–Hay muchos momentos inolvidables, pero creo que el momento en el que me eliminaron es el más especial para mí. Y mira que debería ser un recuerdo malo pero, al final, se convirtió en uno de los más emotivos porque pude cantar un trocito de una canción que había compuesto la noche antes en el hotel por si salía y no sé..., ver a todo el mundo emocionado, a Pablo López, a Alejandro, a Antonio... Bueno, cuando Antonio me robó también lo tendría como otro de los grandes momentos que me llevo.

–Ese mundo que ha visto cuando ha salido fuera, ¿era el que imaginaba?

–Pues la verdad es que no es muy diferente al que imaginaba. Siempre decía que cuando entraba en La Voz entraba en una burbuja, en otra realidad pero cuando he salido he visto que es que en una carrera profesional todo va enfocado por ese mismo camino.

–Entonces, ¿su día a día ha cambiado mucho?

–A ver... Realmente no mucho en cuanto a que yo ya antes de entrar en La Voz le dedicaba tiempo a la música y que sigo con la misma gente y yendo a los mismos lugares y también sigo estudiando Derecho, aunque cada vez cuesta más (ríe) Lo que sí es verdad que el lugar que ocupa la música en mi vida es más amplio y me lo tomo más en serio. Trabajando muy duro y, por eso te digo, si ya antes costaba estudiar ahora encontrar los huecos es complicadísimo pero, bueno, estoy en 4º de carrera así que me gustaría terminarla, claro.

–¿Y la manera de componer?, ¿eso ha cambiado?

–Sí, sí, totalmente. ¿Sabes qué ocurre?, que se compone de otra manera cuando sabes hacia dónde vas. Cuando compones sin tener proyecto de nada vas ahí escribiendo lo que sientes, lo que te va viniendo, sin prisa ninguna y sin mucho método. Pero cuando te metes en un proyecto discográfico, cuando sabes seguro que la gente te va a escuchar y a consumir lo que tú estás escribiendo, pues te pones de otra forma, pensando en ti pero también en la gente y en el disco en sí, en que todo tenga un sentido. Ya después si gusta o no gusta es otro cantar, nadie tiene la fórmula.