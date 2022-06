Fran Gómez de Villaboa, ‘orgullo’ roteño

Si sólo pudiéramos elegir una palabra para definir el corazón del quehacer profesional del fotógrafo Fran Gómez de Villaboa sería diversidad. Y es que tanto en sus trabajos en moda, como en su faceta artística y, por supuesto, en la activista, el artista roteño siempre ha abierto el foco para retratar realidades donde caben todas las culturas, las razas, identidades y condiciones sexuales y personales. Fran Gómez de Villaboa nos pone frente a frente con la certeza de que no existen los márgenes y, con ello, contribuye a la normalización y visibilización de diferentes realidades, desde el VIH hasta la salud mental, y, por supuesto, la de los colectivos homosexual, transexual, queer y personas de género no binario. A ellas, especialmente, las convierte en protagonistas de Be real, sé tú, la exposición con la que el fotógrafo, afincado en Londres desde hace más de una década, visita en estos días Rota.

Una antológica de sus trabajos donde también cabe “un adelanto de una serie nueva en la que estoy trabajando y que derivará en una exposición y creo que en un libro (Asuntos públicos)”, adelanta el autor de Be real, sé tú que se inaugura este sábado en la sala de exposiciones de la calle Charco de su ciudad natal en convivencia – “estoy tan feliz con eso, para mí sí que es un orgullo como roteño”, dice– con una muestra dedicada a la roteña Carmen Xtravaganza, madre de la famosísima House of Xtravaganza de Nueva York e icono internacional LGTBI.

Así, hasta el 30 de junio se podrán contemplar más de una veintena de fotografías de Gómez de Villaboa que, como él mismo adelanta, pertenecen “a tres grupos” diferentes de sus trabajos.

“Pues tenemos algunas imágenes de esa nueva serie en la que estoy trabajando que es más bien artística, fotos en blanco y negro, sobrias, clásicas, donde no he retocado absolutamente nada, pero con un toque muy moderno, y muy trabajadas con gente muy diversa. Después hay obras pertenecientes a mi trabajo con revistas inglesas donde, constantemente, estoy buscando gente LGTBI que me hablen sobre la relación con su cuerpo y su vida, y para Be real me he traído sobre todo fotografías de personas trans y género no binario, y por último también he incluido algunas de las fotografías que hice de las protestas por el Black Lives Matter y el Black Trans Lives Matter en Londres, porque también me interesaba mostrar a la gente del colectivo no sólo en retratos sino también luchando por sus derechos”, detalla.

De esta forma, con Be real, sé tú los paisanos de Fran (ky) –porque siempre será Franky para buena parte de sus amigos– podrán también disfrutar de las diferentes capas de un fotógrafo poliédrico, sensible y tremendamente creativo y talentoso, no en vano, en su haber tiene diferentes galardones como el haber sido seleccionado para el Portraits of Britain 2021 con tres imagines diferentes y formando parte del libro POB Volumen 4 British Journal of Photography and Hoxton Minidress; mención especial en los Premios PH museum (abril 2022), en los Premios Neutral Density (diciembre 2021), en los Premios Monochrome (noviembre 2021) o en los Family Documentary 2020, entre otros muchos reconocimientos. Además, frente a su cámara han desfilado personalidades de la música y la moda como David Guetta, Asa Butterfield, Bebe Rexha, Lewis Hamilton, Anitta, Pretty Much o Samantha Hudson.

“Sí, eso me gusta de esta exposición, que se van a poder ver retratos y algunas cosas fuertes que he hecho para mi trabajo editorial en la moda. Mira, creo que podremos ver una foto que hice para una persona de género binario completamente desnuda y con el pelo largo cayéndole a los lados, es una imagen donde se juega un poco con la estética clásica de Jesucristo, además de que esta persona tenía un tatuaje en cuello que decía Dios es una mujer. Pues, fíjate, que un par de meses después de tomarle esta foto, esta persona empezó la transición de genero no binario a chica”, destaca el fotógrafo cuya exposición se enmarca en el programa de actividades por el Día del Orgullo en Rota.

Y es que Fran Gómez de Villaboa siente “pasión, mucha pasión” por hablar de la gente. “En esta ocasión es sobre mi colectivo pero en realidad es una pasión por contar sobre la gente, sin más, sobre sus historias y lo que viven. Sobre las cosas increíbles que hacen pero, también, sobre sus defectos, porque todos fallamos y somos vulnerables. Realmente lo que me gusta es mostrar la antítesis de lo que hoy es esta sociedad del postureo y de instagram. A mí lo que me interesa es conectar con la gente y sacar la belleza desde ahí, porque en cada persona hay algo importante, todos tenemos que ofrecer una lección de vida”, reflexiona.

Una sociedad donde los derechos de su colectivos están “seriamente en peligro” y, por tanto, los derechos de todos los ciudadanos que aspiran a una sociedad más justa y libre. “Evidentemente se ha avanzado mucho y, por ejemplo, ya no morimos en una pandemia de VIH, pero no hay que bajar la guardia porque todavía en el mundo hay muchas personas que van a la cárcel y que son condenadas a muerte por su identidad o por su condición sexual”, afila Fran (ky) que, en España, también ve “mucho por hacer”. “No sé, hasta que no veamos a personas trans en todos los oficios, puestos de responsabilidad o no, y en todas las esferas no creo que podamos decir que haya un paso más en la normalización del colectivo. Estas personas lo tienen muy complicado”, valora el fotógrafo que no sólo considera una amenaza “a la ultraderecha”; “es que ya, con la derecha de toda la vida, hemos visto recortados los derechos, como los derechos labores, de todos los ciudadanos”, apostilla.

Con Be real, sé tú el roteño viene a contribuir a esa normalización pero, también, se lleva “el orgullo” de poder participar en la actividad de un pueblo donde hay “un montón de artistas increíbles”. “Yo siempre lo digo, en mi pueblo, en Rota, hay una instalación en cada calle, hay un talento artístico enorme”, explica Gómez de Villabo.