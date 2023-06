El Festival Cádiz en Danza llega a los centros escolares y a las matinales

Tras las actuaciones de su primer fin de semana, la XXI edición del Festival Internacional Cádiz en Danza prosigue este lunes 12 de junio con su programa de exhibición pero, también, inaugura una de las líneas principales en las que trabaja el encuentro, la de la creación de nuevos públicos a través de la atención a los escolares.

Así, el Cádiz en Danza llega este lunes a los centros educativos pero, también, los escolares llegan al festival a través de una sesión matinal, una de las novedades de la edición de esta año.

De esta forma, en cuanto a las actividades en los propios centros escolares, el artista malagueño Alberto Cortés, acompañado por Luz Prado, vuelve a Cádiz en Danza para presentar su obra La panda a los alumnos de primero y segundo de Primaria de los centros Carlos III, San Felipe Neri, Santa Teresa, Adolfo de Castro y Josefina Pascual.

Por otro lado, Javi Casado & Guille Vidal-Ribas protagonizan la conferencia bailada Transmissions que tiene lugar a las 11.00 horas de hoy en el Gran Teatro Falla, también dirigida a los centros escolares.Transmissions es una conferencia bailada que combina música, video, fotografía, palabra y movimiento en vivo para explicar las danzas urbanas en todas sus dimensiones.

Además de estas experiencias, el Festival Cádiz en Danza ofrece esta jornada las actuaciones de Héctor Plaza y Kiko López con Lo que los árboles no cuentan (Parque Genovés, 19.00 horas); Arnau Pérez con la pieza Single (Paseo Carlos III, a las 19.30 horas); Tania Garrido con Pupa (20.00 horas en el ECCO) y en el Teatro del Títere La Tía Norica estará el italiano Marco D´Agostin con la obra Best regards (21.00 horas).

El programa se completa con la clase magistral en el Centro de Arte Flamenco de la Merced de María del Mar Suárez La Chachi.

Programa del 12 de junio

12 DE JUNIO