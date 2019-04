Excelente Mozart para todos

La labor de 19 años continuados de trabajos en favor de la cultura musical, de unos cuantos entusiastas, todos ellos altruistas y melómanos irredentes, que son los que componen la Asociación Qultura, se vio el pasado jueves recompensada con un gran concierto mozartiano, ofrecido por una excelente formación de cámara como es The Soloists of London.

Que sean unos pocos los que mantengan desde esta iniciativa privada, como asociación, vivo el patrimonio cultural de la música con mayúsculas, no impide que seamos todos los que nos beneficiemos de ello, y subrayo la palabra todos, pues hoy día la música no conoce de clases ni de condición. La música es patrimonio de todos, un bien que está probado que incide favorablemente en la salud de la población y que transmite de generación en generación, costumbres, estéticas y conocimientos de pueblos y personas. Vaya el primer ¡Bravo! del concierto para la Asociación Qultura, que el año que viene cumplirá sus primeros 20 años trabajando en pro de la difusión cultural musical en Cádiz. Y enhorabuena también por haber conseguido llenar el Gran Teatro Falla de público un jueves por la tarde.

La gran flexibilidad, experiencia y buen hacer de The Solioists of London, que agrupa a músicos solistas de orquestas inglesas con músicos españoles, en su mayoría provenientes de nuestra vecina provincia sevillana, permitió que se hiciera un importante recorrido por la vasta producción musical de uno de los tres compositores que conforman el triángulo de oro del clasicismo musical europeo del siglo XVIII: W. A. Mozart.

Así, la formación musical inició el concierto bajo la fórmula clásica de orquesta de cuerdas de 1+2+3+6. Fue para interpretar la conocidísima Pequeña serenata nocturna, serenata nº 13 en Sol mayor K. 525. Una obra escrita por Mozart, como otras muchas de la época, para ambientar las veladas palaciegas del siglo XVIII. De una belleza exquisita, la composición a la vez es una muestra clara de la ‘forma sonata’, que contribuyó decisivamente a dar carta de naturaleza propia a las composiciones del Siglo de las Luces. The Soloists of London hicieron, luchando contra la sequedad de las tablas del Falla sin concha acústica, una excelente versión, que agradeció el público asistente.

Para concluir con la primera parte del programa de mano, los Solistas de Londres se agruparon como orquesta de cámara añadiendo para ello metales y viento-madera. Fue para interpretar el también conocidísimo Concierto nº 20 en re menor K.466 para piano y orquesta. Al piano, la intérprete japonesa Reiko Fujisawa, la cual actuará también hoy en el Teatro de la Tía Norica, junto al violinista David Juritz.

Reiko interpretó un correctísimo concierto, y destacaría su forma de abordar el segundo movimiento del concierto, la romanza, sobre todo por su decisiva manera de ejecutar el teclado con la mano izquierda, y la técnica en el uso del pedal.

Rompió la temática de la noche con la propina que ofreció: Widmung un lieder original de Shumann, transcrito para piano por Franz Liszt, donde pudimos intuir la especial capacitación de Reiko para interpretar piezas del romanticismo, aunque, la verdad sea dicha, su versatilidad como pianista, se me antoja grande, ya que para hoy nos tiene anunciadas las Variaciones Goldberg de J.S. Bach. Su empatía con The Soloists of London fue grande, consiguiendo una interpretación muy empastada, donde también hubo lugar al lucimiento de oboes y fagotes. Excelente.

Y el programa de mano concluyó con la Sinfonía nº 29 en la mayor Kv 201, de Mozart. La formación camerística volvió a reacondicionarse para la interpretación de esta pieza del músico salzburgués, que no es de las más conocidas de su repertorio, pero que no deja de ser una excelente composición escrita cuando Mozart tenía tan solo 16 años de edad, y que probablemente sea su primera gran sinfonía. The Soloists of London hicieron una excelente interpretación, colocados en semicírculo, de pie, como es habitual en ellos, lo más próximo posible al público, probablemente intentando con ello suplir la falta de la concha acústica del Teatro Falla, que la verdad sea dicha, hubiera venido muy bien para esta ocasión.

Y hubo una propina final: Fiddle Faddle, del compositor estadounidense Leroy Anderson. Una composición clave para entender la música ligera orquestal de los años 40 y 50 del pasado siglo XX.Un concierto excelente, Todo-Mozart, pero sobre todo Mozart-Para Todos, porque la música hoy día no es de nadie en particular, sino patrimonio de todos. El público lo agradeció sobradamente con un prolongado aplauso.