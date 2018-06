'Everything is love', el primer disco conjunto de Beyoncé y Jay-Z

Beyoncé y Jaz-Z sorprendieron la noche del sábado, al término de su segundo concierto en la capital británica, con el anuncio del lanzamiento de su primer disco juntos, Everything is Love y la proyección del vídeoclip del sencillo Apeshit, grabado en el parisino museo del Louvre.

Para este proyecto conjunto se hacen llamar The Carters, por el apellido de Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Corey Carter. Se trata del primer álbum que Beyoncé y Jay-Z lanzan de manera conjunta, aunque ya habían realizado diversas colaboraciones en canciones como Deja Vú o Crazy in Love. El disco solo está disponible en la plataforma musical Tidal -de la que es socio Jay-Z- y se compone de nueve canciones Apeshit, Summer, Boss, Nice, 713, Friends, Heard about us, Blackeffect y Lovehappy.