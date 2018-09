Ya puedes escuchar parte del primer disco que el músico gaditano Riki Rivera va a publicar: Estación Khandwa, inspirado en la historia de Saroo Brierley, inmortalizada en la película Lion. “Yo no me perdí en un tren pero me reflejo en los viajes de esa historia. En mi disco estarán mis ciudades, de hecho, puedo adelantar que hay una versión mía de un tema de Martínez Ares sobre Cádiz”, explicó el guitarrista y compositor a este medio hace unos meses.