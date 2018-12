Equipamientos culturales a la espera de novedades

Algunos de los más importantes equipamientos culturales de la ciudad están a la espera de novedades. La mayoría no precisamente por cuestiones vinculadas a la calidad de sus contenidos, sino a trámites burocráticos que podrían repercutir negativamente sobre ellos de forma inminente en algún caso.

El ejemplo más claro lo tenemos con Gadir, en plena cuenta atrás, pues pasará a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento de Cádiz el próximo 1 de enero. En poco más de un mes se producirá la retirada de la gestión del enclave de la calle San Miguel a la Sociedad Municipal Cádiz 2012, de la que depende y de lo que no ha trascendido la fórmula.

Desde el Consistorio afirman que desde “la delegación municipal de Turismo están trabajando en el nuevo pliego”, aunque no confirman si finalmente será ésta la concejalía que afronte la gestión del yacimiento, ni en qué términos, ni si todo estará listo de cara a esta fecha tan inminente.

Según explicaron fuentes del Ayuntamiento gaditano, esta decisión se vincula a la nueva ley de contratos de las administraciones públicas, incidiendo en que no tiene nada que ver con la futura disolución de Cádiz 2012. Esta normativa establece que un enclave de estas características como Gadir, dependiente de un ente del Ayuntamiento que en este caso es Cádiz 2012, no puede tener externalizada su gestión en más de un 20 por ciento, de forma que el 80 por ciento debe ser asumida por esa sociedad con sus propios medios. Y Cádiz 2012 no puede ni tiene capacidad para asumir esta gestión, hasta el punto de que lo tiene adjudicado en gran parte a dos empresas. Por un lado, a Tripmilenaria S.L., que es la empresa adjudicataria del servicio de atención al público y recepción desde 2017, cuyo contrato expira el 31 de diciembre y, por otra, a una empresa de limpieza. Desde Tripmilenaria añaden que aún desconocen los términos en que se gestionará Gadir el próximo 2019, de lo que afirman estar pendientes. Ahora está en manos del Ayuntamiento el pliego cuyo fin es sacar a licitación la gestión sin obligación de asumir un porcentaje mínimo.

Según fuentes de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía tampoco hay nuevas noticias del proceso de adjudicación de la redacción del proyecto que transformará y potenciará el Teatro Romano con una inversión de 5 millones de euros previsto en la ITI. El motivo es que el Tribunal Administrativo de Recursos de la Junta de Andalucía paralizó el proceso cuando una de las cinco empresas que concurrieron a la oferta fue declinada y decidió recurrir. Esto provocó que se abriera un proceso que implicaba un plazo de alegaciones que ya acabó el pasado 19 de octubre.

Otro de los equipamientos municipales a la espera de noticias es el Museo Litográfico, que está cerrado por reformas y reparaciones de instalaciones desde el pasado mes de marzo, que fue cuando concluyó la la exposición de los 150 años de historia de Diario de Cádiz, que ocupó sus instalaciones durante unos meses.

En cuanto al Museo de Arte Contemporáneo que ocupará las instalaciones del antiguo Instituto Rosario, se están ultimando los trámites administrativos previos a la licitación de las obras, según fuentes de la Diputación Provincial, aunque estaba previsto que empezaran a final de este año. La inversión de la institución provincial –a quien pertenece el edificio– para convertirlo en un espacio modélico en materia de eficiencia energética es de 3,5 millones de euros, en la que sería la mayor operación en la que se embarca en materia de cultura.

La Casa del Obispo es otro de los yacimientos que espera noticias. Lleva cuatro años cerrada por desavenencias entre la concesionaria, Monumentos Alavista y el Ayuntamiento de Cádiz, que impiden disfrutar de este valioso enclave del Cádiz fenicio, romano, árabe y medieval vital en nuestro circuito turístico. Lo último que se ha sabido es que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía al que acudió el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes de junio le ha dado la razón al Consistorio en su decisión de resolver la concesión del conjunto a la empresa Monumentos Alavista.