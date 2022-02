Entrevista Juan Isaac Silva: "Intentar llegar a los sonidos de mi infancia fue el inicio de mi trabajo artístico"

Juan Isaac Silva puede presumir de vivir del arte en el amplio sentido de la palabra, como creador y como profesor en la Escuela de Arte de Cádiz. Su vida es toda una historia de superación, desde que a los tres años un medicamento le arrebató la audición y a los 29 se sometió a un trasplante coclear para recuperar los sonidos de su más tierna infancia, aquellos que no terminaba de recordar, pero que empezó a pintar. Los elevó a un imaginario pictórico muy singular que convierten su arte sonoro en una creación única, tal y como acaba de exhibir en el ECCO. Ahora el gaditano tiene previsto trasladar parte de su estudio a Madrid, en busca de mayor visibilidad, y espera su segundo hijo -una niña que nacerá en mayo- junto a su mujer Raluca Dumitrescu, que es gestora cultura y pilar fundamental para Silva junto a su familia. No ha sido nada fácil, pero ha superado mil y un retos en su complicado camino como persona sorda oralista.

–¿Cómo cambió su vida cuando perdió el oído tan pequeño?

–La verdad es que no recuerdo cómo fue a esa edad. Lo que sí puedo es contarlo a través de los testimonios de mis padres. Perdí la audición progresivamente en torno a los tres años por exceso de medicación tras sufrir un brote de bronquitis asmática, que terminó afectándome el nervio auditivo. En ese momento creo que le cambió más la vida a ellos, ya que intentaron por activa y por pasiva que tuviese una infancia de lo más normal e inclusiva posible.

–Y con este reto, ¿cómo transcurrió su infancia y adolescencia?

–Desde que tengo conciencia, recuerdo mi infancia como un niño que se empeñaba en hacer la vida como las de otros niños, pero que en realidad era diferente y no quise aceptar que lo era. Ya en la adolescencia tomé más conciencia de la realidad, quise seguir el mismo patrón con la inocencia de un niño, pero la realidad ya empezaba a tornarse con las dificultades de ser sordo. Así que con los años intenté ir buscando el modo de aceptarme tal cómo era.

–Y finalmente lo consiguió

–Si. Por muchos motivos la realidad fue imponiéndose, pero afortunadamente como ya he mencionado anteriormente, la familia y el entorno que me rodea ha jugado un papel determinante en mi aceptación, especialmente mi madre, que también es sorda. Y el arte , cómo lenguaje en su más amplia experiencia, hizo el resto del trabajo enriqueciéndome personalmente y profesionalmente.

–¿Su vida siempre ha transcurrido en Cádiz?

–Mi infancia y adolescencia transcurrió en el barrio de Santa María de Cádiz. Una vez que superé la selectividad me fui a estudiar Bellas Artes a la Universidad de Sevilla, donde me llevé cinco años viviendo en la ciudad. Posteriormente estuve casi dos años viajando por varios países, visitando amigos y trabajando en varios empleos, limpiando, pintando, etc., lo que me permitió sostenerme económicamente en países como Estados Unidos, Noruega e Italia. En Italia esta estuve con la Beca Leonardo da Vinci haciendo práctica laboral en Venecia durante cuatro meses, en un estudio y taller de máscaras venecianas. He vivido también durante un pequeño periodo de tiempo en Madrid, trabajando como diseñador gráfico, hasta que llegó el momento de implantarme el oído y decidí volverme a Cádiz y pasar el proceso de recuperación junto a la familia.

–¿Cómo cambió su vida en este momento, cuando vuelve a escuchar? Supongo que nada fácil.

–-El cambio fue muy chocante y difícil. Por comparar, es como si te llevase veintitantos años en un cuarto a oscuras y, de repente, sales a la calle y recibes la luz. Después de tanto tiempo resulta que el impacto en los ojos y el cerebro tardará en asimilar la realidad. En mi caso, al poco de salir del hospital con el implante, ya sentí la necesidad de volver de nuevo hacía dentro y querer quitármelo para volver al estado anterior, ya que mi cerebro no asimilaba tanto ruido y me creaba un alto nivel de estrés, ansiedad y angustia. Pero no, ya había tomado una decisión de tirar hacía adelante, y empecé haciendo rehabilitación de logopedia, apoyarme en los míos y en mi trabajo artístico. Tal rehabilitación me llevó un año y medio, en el que pasé una gran depresión con visitas al psicólogo. Hoy en día agradezco dichos pasos, porque he ganado en calidad de vida.

–¿Cuando empieza a oír le conecta de alguna manera con sus primeros años de vida?

–Conectar a conciencia es difícil de recordar, no recuerdo cómo era aquello. Precisamente en una de las visitas al otorrino me preguntó si recordaba algunos de los sonidos de mi infancia y le dije que no. Pero aquella pregunta fue un punto de inflexión hacia la búsqueda de esos sonidos, así que decidí grabar con una grabadora de audio todos los sonidos que me resultasen familiares y que me emocionasen. Aquello fue el punto de partida a lo que hoy es mi trabajo artístico.

–¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuál fue el punto de inflexión a la hora de conectar su formación como pintor con los sonidos?

–Todo comenzó en una de las rehabilitaciones del logopeda, donde se me expuso un ejercicio de discriminación auditiva con un xilófono que estaba oculto para que no viese el color e intentase distinguir los sonidos agudos y los graves. En realidad, no sabía qué significaban esos conceptos de sonidos, pero en el hecho de aprenderlos, conectaban los sonidos a mi memoria visual y conceptual, asignándoles a los sonidos agudos el concepto de colores cálidos y a los graves los colores fríos.

–¿Cómo es esto de identificar y pintar los colores?

–Tras el punto de inflexión con el xilófono y la asignación de los conceptos visuales, ya comencé a asociar las experiencias visuales a los sonidos. En lo visual podemos utilizar conceptos como el espacio, el ritmo, la textura, la simetría, lo lineal, lo plano, etc.… y en el sonido hay muchas similitudes a lo visual, con la única diferencia de que esta última no dispone del concepto de tiempo.

–¿De alguna manera cambia su concepto del arte desde el momento en que empieza a oír? ¿Le apeteció hacer algo especial?

–Más que cambiar, me enriqueció con nuevos lenguajes, nuevos idiomas. Y lo primero que me apeteció fue diseccionar todas las fuentes y situaciones sonoras para darle un sentido a una nueva situación.–Antes del implante coclear, ¿qué hacía desde el punto de vista artístico?

–Pintar y pintar, tuve una formación predominantemente figurativa, y en una etapa más tardía llegué a la abstracción, algo que me inculcaron en el concepto y metodología desde la academia de Bellas Artes de Sevilla.

–¿Después de una adolescencia en la que se buscaba a sí mismo, ¿cómo fueron los años universitarios?–-Maravillosos. Una etapa de aprendizaje, en lo personal y lo profesional. En lo personal porque me independicé, en una etapa en la que no existían los móviles como hoy en día, y me comunicaba con mis padres a través de las cabinas telefónicas, sólo para el hecho de que oyesen mi voz y sintiesen y decirles que estaba bien. En lo que concierne a la universidad, tuve la suerte de tener muy buenos maestros y compañeros, muchos de los cuáles hoy en día son mis compañeros, profesionales y amigos.

–¿Previamente dónde estudió la primaria y secundaria?

–Estudié la EGB en el colegio La Salle Mirandilla, luego pasé un año en BUP en la Salle Viña, pero la cosa no salió tal como esperaba y cambié por la secundaria al Instituto del Corralón. Finalmente terminé haciendo el bachillerato artístico en la Escuela de Arte de Cádiz, donde afortunadamente estoy impartiendo clases.

–Cuénteme qué tal

–Soy docente del departamento de dibujo artístico y color, y doy clases en el ciclo formativo superior de ilustración, concretamente dibujo aplicado a la ilustración. Me siento muy afortunado, y no solo porque para un interino que le toque su ciudad es una alegría inmensa, sino también porque me encontré con un equipo directivo fantástico, unos compañeros maravillosos y unos alumnos de los cuales no podría estar más orgulloso. Para mí, la enseñanza es una gran parte de mi vida, y compaginarla con mi trabajo artístico es todo un privilegio, muy necesario hoy en día, porque los jóvenes necesitan ese apoyo y ser guiados en un mundo laboral en continuo cambio.

–¿Qué tal la comunicación con los alumnos?

–Fantásticamente bien. Intentamos solventarlo de la mejor manera y se ha creado un ambiente bastante sano. Me han ayudado mucho, como yo a ellos. Estoy muy contento.

–¿Y cómo lo hace con la complicación de la mascarilla?

–Hace dos meses se aprobó por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas el primer prototipo homologado de mascarillas transparentes, y el siguiente paso sería que lleguen a las instituciones públicas y a todos los lugares. La mascarillla transparente la usa mucha gente, pero no está homologada y no me atrevía a llevarla a clase, pues era jugar con la salud. Desgraciadamente la burocracia funciona como funciona, a ver si llega pronto y se hace accesible porque en general, está siendo bastante duro el esfuerzo de entender a las personas a través de la lectura. La pandemia empezó en 2020. Así que en clase, mientras llega la mascarilla transparente pues intentamos mantener distancias, y si no me entero me lo escriben, pero todo lo llevamos con mucha naturalidad. Es un buen grupo.

–Ha conseguido vivir del arte en el sentido más amplio de la palabra. ¿Siempre quiso ser artista o tuvo algo que ver su situación vital?

–Una cosa va unida a la otra, siempre me ha gustado dibujar y pintar, desde niño. Y la vida me ha ido llevando por estos senderos. Nunca he sabido qué me deparará, pero sí que todo el proceso de aprendizaje los he convertido en herramientas ante situaciones adversas que, por tanto, las utilizo como proceso vital en mi trabajo artístico, como si de un diario se tratase. No obstante, vivir del arte es un concepto ambiguo, y efectivamente vivo del arte, pues la docencia artística es parte de mi trabajo artístico. Mi deseo era llegar a la Escuela de Arte y verme ahora en el sitio donde estudié dando clases es un sueño cumplido. Quedan otros por cumplir.

–Además, pone su obra al servicio de toda una comunidad de personas con esta discapacidad para reivindicar y mostrar al mundo su realidad...

–Así es. Desde que trabajo con el sonido me interesa la estética de lo relacional, de la participación como hecho cultural, ya que el arte por sí solo no es suficiente. Aparte de llevarlo a mi terreno vital siempre me han preocupado las personas. La estética relacional es la estética de las personas, que empezó en los 90 y ha tomado fuerza. Investigo mucho al respecto y de la mano de las comisarias de la muestra que acaba de terminar en el ECCO. Estoy dando nuevos pasos.

–¿Cómo ha resultado la experiencia en esta exposición en el ECCO? Supongo que ha enseñado a mucha gente a percibir cuestiones que desconocían.

–La experiencia ha sido bastante positiva. Algunas personas me agradecen que plantee interrogantes que les permitan ver el mundo desde otro prisma desde momentos que desconocían, con un lenguaje propio. Otros muchos de ellos se han sentido identificados.

–Más allá de su obra tan conceptual y reivindicativa. ¿Le apetece introducirse en otras facetas del arte?

–Soy inconformista por naturaleza, no me considero de un campo concreto, sino que en el momento que dejo de aportar o de que me aporten vitalmente alguno de ellos, busco nuevos territorios. El arte está por y para las necesidades vitales y para la sociedad.

–¿Ha pensado en el próximo proyecto?

–Trasladar la mitad de mi estudio a Madrid, concretamente a la ‘Corner Gallery & Studio’ donde compartiré espacio con otros artistas en el contexto del CarabMachel, que se ha convertido en el barrio de los artistas. Y comenzar una nueva etapa fuera de la periferia. De todos modos seguiré en Cádiz pues trabajo a tiempo completo en la Escuela de Arte, aunque las piezas que trabajo el tiempo libre del que dispongo las iré llevando a ese espacio madrileño.

–Imagino que es complicado vivir del arte en Cádiz. ¿Tiene buena relación con los artistas gaditanos?

–Sí que es complicado vivir del arte, sinceramente, tanto en Cádiz como en otros tantos lugares periféricos. Uno tiene que estar en el contexto donde están los coleccionistas, que son quienes los mantiene, de ahí mi nuevo paso. Y en cuanto a la relación con los artistas gaditanos mantengo muy buena relación personal con la mayoría de ellos, aunque no compartamos postulados estéticos, siempre prevalece el apoyo mutuo.

–Hábleme de sus referentes en el mundo del arte.

–Mis referentes van cambiando según cada momento que vives. Pero más que referentes puedo hacer referencia actualmente a la estética relacional, donde se mueven algunos artistas como el británico Jeremy Deller, el italiano Maurizio Cattelan o la española Dora García.

–Debe haber muy pocos artistas que hagan lo mismo que usted. ¿No se ha planteado llevar toda esta experiencia creativa sensorial al resto del país y del mundo?

–Hacer lo mismo que yo, no sé, nadie se parece a nadie, pero si que está surgiendo a nivel internacional una corriente que trabaja con la experiencia sorda, cada vez más fuerte, como el británico Aaron Williamson, el americano Joseph Grigely y Christine Sun Kim y las españolas Helena Vicent, Costa Badía y Clara Carvajal, entre otras. Y sí, se puede llevar al reto del país y del mundo, teniendo en cuenta que el lenguaje artístico es universal.

–Como gaditano del barrio de Santa María. ¿Le gusta la Semana Santa, el Carnaval... es usted cadista?

–No soy cofrade, pero sí me gusta el Carnaval, disfruto mucho de su musicalidad. No logro entender muchas veces las letras, pero me inspira muchas veces en mi trabajo. Una de las comisarias que vino a la exposición me dijo que tenía una voz muy musical, y entonces le dije que los gaditanos tenemos una voz muy musical, hay muchos cambios. Y para mí es una referencia de mis raíces, aunque en mi trabajo no se vea mucho. Tengo una pieza en la que he intentando hacer participar al contexto de la cultura popular, personas del Carnaval, del flamenco, niños... para que quede un registro del contexto donde se ha expuesto la obra.

–¿Qué le pide Juan Isaac Silva a la vida?

–Salud.