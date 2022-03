Emilio o De la educación se publicó en 1762. Aquí Rousseau defiende la bondad natural del hombre, y predice el peligro que le supone tener que convivir en una sociedad corruptible. La obra fue censurada y su autor excomulgado y desterrado de Francia. No obstante, es considerada como un testimonio filosófico de la pedagogía del siglo XVIII. Emilio es un personaje que discurre sobre el mejor método de enseñar.

Emilio Flor, otra manera de educar, es una persona que tiene el don, como Pigmalión, de dar vida a los personajes del mundo clásico. Y debido a su entusiasmo, su voz adquiere una reciedumbre mayor que la del homérico Estentor, porque una cosa es admirar las cosas bellas y otra superior es enamorarse de la propia belleza.

Quien tiene el privilegio y el acierto de asomarse, de la mano de Platón, al mundo de lo bueno y lo bello, y además sabe revivirlo, siente un impulso inevitable de difundirlo. Del mismo modo que no cabe contención cuando se siente alegría, porque esta se desvanece si no se comparte. Ya lo dijo el poeta Kalidasa: “Las grandes almas son como las nubes de primavera, que recogen para repartir “. Emilio Flor, seducido por el lema “Bonum diffusivum sui”, creó en 1974 el grupo de teatro Balbo. Desde entonces viene difundiendo el mundo grecolatino por España y Portugal con enorme éxito y numerosos trofeos, pues lo hace “deleitando y al mismo tiempo enseñando “, como quería el poeta Horacio.

A lo largo de la historia hubo distintos momentos de resucitar el mundo clásico, sobre todo en Francia: Racine, Giraudoux, Anhuilh, Sartre…y constantemente lo hemos visto en los grandes pintores. Pues la mitología grecolatina es un catálogo del mundo afectivo/emocional de la humanidad: amores, odios, anhelos, recelos, desesperanzas, nostalgias, resentimientos … Hace un mes que se inició la invasión de la querida Ucrania. Tanques y aviones siguen vomitando destrucción. Millones de personas han dejado el país. Si oímos ahora el lamento de una mujer que busca entre los escombros de Mariúpol el cuerpo de su amado, revivimos el dolor de Antígona que llora desconsolada ante el cadáver insepulto de Polinices. Las troyanas de Eurípides siguen compungidas por los arrabales de Odesa al ver cómo el enemigo no respeta los lugares sagrados ni a sus hijos pues ha perdido la cordura por la hybris. ¡Ojalá se les derritan las alas a los bombarderos rusos como al imprudente Ícaro! Y ese padre que ante el autobús despide a su hija -el rostro apretado tras el cristal de la ventana– evoca el instante en que Héctor despide a su hijo Astianacte en brazos de Andrómaca. En medio del fragor se oye el grito lastimero del ciego Edipo, que todavía anda perdido por los caminos, rebelándose contra el destino sin saber que su destino es esa rebelión. En los alrededores de Leópolis encontramos a Áyax –triste presagio del Quijote– porque ha abatido a todo un rebaño confundiéndolo con su rival. Y más allá vemos a Medea que enajenada busca quién ha matado a sus hijos, y llora sin consuelo tras haber perdido el carro del sol.

Ya no somos protagonistas del destino, pues ha entrado Putin en nuestras vidas. Yo quisiera que un nuevo Prometeo pudiera robarle el secreto que guarda atrincherado tras esas mesas interminables, pues sentimos la misma ansiedad que aquellos caminantes que llegaban a Tebas para descifrar los enredos de la esfinge. Me gustaría preguntar a Rousseau si sigue pensando en la bondad natural del hombre. Tampoco me fío de las palabras del ministro portavoz Serguéi Lavrov como aquellos troyanos que no creían los oráculos de Casandra.

Emilio se puede sentir orgulloso de su tarea. Como todo ser humano ha vivido momentos inolvidables. Cuando asistió con los suyos al teatro en Atenas, santuario de la palabra. Y otros amargos. Cuando el director del instituto le dijo que tenía que sacar del centro todo el utillaje del grupo Balbo. “Las obras de arte son de una extremada soledad “. Tal vez Rainer M Rilke se refería a algo así cuando pronunció estas palabras. Pero al igual que en las tragedias de Eurípides un “deus ex machina” logró la solución. La bodega Osborne le ofreció un local. Por ello, unámonos a los goliardos para cantar los versos de Catulo: “In vino veritas”.