Cs pide celebrar el Día de los Museos en Cádiz manteniendo la galería del Baluarte de San Roque

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado que el concejal de Patrimonio, Paco Cano, haya cedido a Protección Civil las bóvedas 3 y 4 del baluarte de San Roque, que habían sido rehabilitadas para su uso como un espacio expositivo. En este sentido, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha resaltado que estos espacios forman parte de un BIC, por lo que limita más aún sus posibilidades. “Esta decisión implica la pérdida de un pequeño espacio lugar rehabilitado para exposiciones en un entorno ideal, por lo que al final quien pierde es el gaditano o el visitante interesado por la cultura, por lo que es obvio que no se ha trabajado lo suficiente para encontrar a la agrupación de voluntarios de Protección Civil un local más adecuado para cubrir sus necesidades. Por este motivo, le pedimos al señor Cano que, aunque ya no pertenezca a la empresa Cádiz 2012, no renuncie a mantener abierta esta sala de exposiciones”, ha señalado.

La edil de Cs ha acusado a Paco Cano de “ocultar la verdad a la ciudadanía, ya que a principios de 2021 anunció que se estaba preparando un plan director para la Casa de Iberoamérica, el torreón de las Puertas de Tierra y las bóvedas de San Roque. Más aún, y ante los ruegos y preguntas de este grupo municipal, se comprometió ante la prensa para recuperar esta galería como un “espacio que sirviera de encuentro con el Magreb”, según afirmaba. Sin embargo, a día de hoy solo la Casa de Iberoamérica sigue perteneciendo a Cádiz 2012 y ha renunciado a mantener la oferta cultural en la galería expositiva de San Roque”. Ante esto, Valverde ha manifestado que “conmemoramos el Día de los Museos con un Gobierno municipal, que lejos de liderar iniciativas como la coordinación de horarios de apertura, jornadas de puertas abiertas o noches blancas, termina cerrando y cediendo a otros usos un pequeño museo ya rehabilitado con fondos europeos y que funcionaba a la perfección”.

Cabe recordar, según explica Ciudadanos en una nota de prensa, que este espacio ha permanecido cerrado desde noviembre de 2020, momento en el que se clausuró la muestra ‘Miradas’. Ante esto, la concejal ha afirmado que “tras la propaganda no hay sino un evidente desinterés de este equipo de gobierno por el patrimonio histórico y por la actividad cultural en general de la ciudad, ya que en todo este tiempo, y pese a las denuncias del Grupo Municipal de Ciudadanos, que temía este desenlace, no se ha trabajado para mantener, mejorar y replantear la oferta museística de las bóvedas de San Roque y se termina realizando una cesión disparatada, en lo que constituye una alarmante falta de diligencia”.

Valverde ha afeado al señor Cano que “haya cambiado tan radicalmente de planteamiento tras asegurar al principio que la galería iba a recuperar su sentido inicial. Ahora, vemos consternados que, además de no haber liderado la celebración conjunta del Día de los Museos este 18 de mayo, ha desmantelado este pequeño museo municipal y ha decidido cederlo para un uso que nos parece inapropiado”. “Entendemos las necesidades que tiene Protección Civil, pero seguro que el Ayuntamiento es capaz de encontrar un espacio municipal más adecuado”, ha resaltado. Asimismo, en cuanto a la celebración del Día de los Museos, ha criticado que “no se ha organizado ni la más mínima iniciativa, con acciones como podrían haber sido la celebración de jornadas de puertas abiertas, una noche blanca de los museos o la ampliación coordinada de los horarios de apertura, con lo que se manifiesta el desinterés por la cultura”, a lo que ha añadido que, “al menos, se podría sumar a esta celebración revirtiendo el cierre y cesión de la galería de las bóvedas de San Roque”.

Para finalizar, la portavoz de Ciudadanos ha afirmado que “en Ciudadanos consideramos como prioritarias las políticas de recuperación del patrimonio, incluido el museístico. De ahí que, además de haber seguido con justificada alarma la trayectoria de esta pequeña galería en el baluarte de San Roque, hemos llevado al Pleno la propuesta de impulsar la recuperación del proyecto de la tercera fase del Museo Provincial, una moción que obtuvo un apoyo unánime. El Ayuntamiento de Cádiz tiene mucho que decir en este asunto, pero carece de influencia ante otras administraciones si no conserva su propio patrimonio, por lo que nada impedirá que desaparezca la galería de San Roque como museo ni que el proyecto de la tercera fase del Museo Provincial continúe guardado en un cajón, como tantos otros, además de añadirse otro acuerdo plenario incumplido”.