El Día del Flamenco se celebra en el Teatro Falla de Cádiz con José Mercé

El Festival Patrimonio Flamenco celebra este 16 de noviembre una de sus jornadas grandes con la conmemoración del Día del Flamenco. Para tan señalada fecha, que recuerda el nombramiento del jondo como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, la cita acoge el recital de José Mercé en el Gran Teatro Falla.

Así, la programación del festival, que organiza la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz con la colaboración de la Delegación de Turismo, recibe a partir de las 20.00 horas al cantaor jerezano, recién nombrado Leyenda del Flamenco, que presentará en el coliseo de Fragela su último disco, El Oripandó. Este nuevo álbum, el vigésimo en la carrera del artista, surge del encuentro con el músico Antonio Orozco.

Tal y como recordó el propio artista durante la presentación de la temporada de teatros, Mercé llega a Cádiz, una tierra a la que profesa un cariño "muy especial y muy grande", con la esperanza de que la gente, "al menos, disfrute la mitad de lo que yo lo hago sobre el escenario".

Mercé, que debutó a la edad de 13 años "en El Tablao de Cádiz", ha dicho sobre su último trabajo que supone "un paso más" en una carrera que nunca ha renunciado "al riesgo a la vanguardia, aunque los flamencólicos, como yo llamo a una parte de esos expertos, me hayan dado por todos lados", reía. "Y yo que lo respeto, si ellos se quieren quedar ahí, en ese tipo de flamenco, pues nada, cosa suya", reflexionaba el cantaor que, sin embargo, también tiene para "las infusiones...". "Porque una cosa es fusión y otra la infusión... de manzanilla", dejaba caer el flamenco al que no le vale llamar flamenco-fusión a las propuestas "que lo único que hacen es cambiar la guitarra por otro instrumento, eso no es fusión, para fusionar hay que saber qué se trae uno entre manos".

En su último trabajo, "hay un martinete, lo más flamenco y jondo que hay que lo termino rapeando" o "una bulería que es un rock", ejemplificaba el músico que, reconoce, le cuesta todavía "mucho trabajo" cantar el Jamás desaparece, que en este disco le dedica a Curro, el hijo que Mercé perdió "hace 28 años". "Pero a la vez me hace muy feliz porque éste es un trabajo muy emotivo que conecta mucho con la gente. Es muy verdad".

Otras citas flamencas

Además del recital de José Mercé, el Festival Patrimonio Flamenco saldrá a la calle para celebrar el 16 de noviembre con un recorrido de cante y baile a cargo de Anamarga y su espectáculo ¡Ojú qué arte…!, que se iniciará a las 13.00 horas en la plaza San Juan de Dios, seguirá en la plaza Catedral, la plaza de las Flores y concluirá en el Mercado de Abastos. Al baile estarán María del Mar Ramírez, Mamen Laguna, Leli Dores, Noelia Sabarea y Ana María García Anamarga. Al cante: Sara Corea y Ana Polanco.

El Festival continuará el día 17 de noviembre con la performance-monólogo-contemporáneo de la gaditana Rosa Romero con Debut. La creación, dirección e interpretación está a cargo de Rosa Romero con dramaturgia y ayudantía de dirección de Alberto Cortés, iluminación: Carmen Mori, paisaje sonoro: Pitu García, acompañamiento/ trabajo corporal: Patricia Caballero y vestuario: Gloria Trenado (Nantú).

El sábado tendrá lugar a las 12.00 horas en el Centro de Arte Flamenco La Merced el Reconocimiento a Pepín Muñoz que organiza la Cátedra de Flamencología de Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo. Pepín Muñoz nació el 23 de febrero de 1936 en el número 46 de la calle Rosa, al lado de cuya puerta hay una placa que conmemora su nacimiento. Este bailaor gaditano compartió cartel con grandes artistas como Juanito Valderrama, Enrique Montoya o Manolo Escobar.

La clausura del Festival Patrimonio Flamenco tendrá lugar a las 20.00 horas en el Gran Teatro Falla y estará cargo de la cantaora gaditana Encarna Anillo y su espectáculo Mi alegría, con un elenco que se completa con Pituquete a la guitarra, Javier Teruel, percusiones, Brenda García, Miriam Ballesteros y David Gavira, palmas y coros Octeto Vocal y la dirección de Sebastián Heredia.

El Festival concluirá a las 23.00 horas en el Espacio de Cultura Contemporánea ECCO con la actuación de DJ y música electrónica a cargo del grupo Volante de la Puebla, con entrada libre hasta completar aforo. Se trata de una propuesta musical escénica donde se mezclan las canciones tradicionales y populares del folclore español con la electrónica de todos los tiempos y ritmos urbanos actuales.

Clases magistrales

Este mismo miércoles 16 de noviembre, de 16.00 a 19.00 horas, Fernando López ofrecerá una clase magistral sobre género, sexualidad y movimiento danzado.

Mientras, y hasta el 18 de noviembre continúa celebrándose en el Centro de Arte Flamenco La Merced el Taller de Escritura de Letras de Flamenco, a cargo de Miguel Ángel García Argüez.