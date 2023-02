Cultura, pendiente de una reunión con Iceta para la ampliación del Museo

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, expresó ayer su compromiso de lograr que el Ministerio de Cultura impulse de una vez por todas la reforma del Museo Provincial de Cádiz y su ampliación hacia la zona del Callejón del Tinte, una obra planteada hace ya más de tres décadas. Bernal visitó ayer el museo gaditano para conocer la próxima restauración de once cuadros de Murillo procedentes de la iglesia de Capuchinos. El obispo de la diócesis, Rafael Zornoza, le acompañó en la visita.

Arturo Bernal atendió a los medios antes de visitar también la futura Casa del Carnaval, y ahí se refirió a la ampliación del Museo de Cádiz: “Es un tema que nos preocupa muchísimo. El Museo de Cádiz es una enseña de la cultura en Cádiz y queremos que lo siga siendo. En cuanto a la ampliación, estoy esperando a verme con el ministro Iceta, con el que tengo una excelente relación y al que he visto en la gala de los Goya. Estamos pendientes de una reunión en Madrid o Sevilla. Ya le he dicho mi máxima disponibilidad para cuando estime conveniente; bloqueo mi agenda y voy dónde me digan. Tenemos otros enclaves en Andalucía que son propiedad del Ministerio y nosotros tenemos la gestión sobre las colecciones. Es importante que Cádiz tenga el Museo que merece. Entiendo que es una cuestión de prioridad presupuestaria yo estoy aquí para recordárselo al ministro todas las veces que hagan falta”.

También fue preguntado el consejero por los problemas de personal del museo, que obligan a cerrar algunas salas al público: “Lo del personal es de nuestra gestión y es algo que nos preocupa. Estamos trabajando en ello con la incorporación de nuevos interinos, que queremos confirmar en los próximos meses para darle esa cobertura; y si no, tendremos la capacidad de haces alguna movilidad interna de personal de un sitio a otro para cubrir estas vacantes. Ciertamente, todo el personal que está disponible está trabajando. El problema que tenemos es que temporalmente hay un elevado número de bajas por enfermedad o unas jubilaciones que no se han cubierto, y eso nos lleva en ocasiones a no poder abrir alguna sala. Lo importante en este caso es la seguridad de las obras. El problema del personal se resolverá muy pronto”.

Sobre la restauración de los cuadros de Murillo, el consejero puso esta actuación como ejemplo de la importancia que para su departamento tiene el centro provincial gaditano: “Estamos trabajando en la restauración de estas once piezas que son fundamentales y que llevan mucho tiempo en el Museo después de la cesión que se hizo por parte del Obispado. Es un programa que vamos a trabajar en los próximos años, con 50 meses de trabajo de restauración de estas obras. Vamos a estar hasta el año 2027 restaurándolas”.

En concreto, según informó posteriormente Cultura en una nota de prensa, se trata de un conjunto de once lienzos procedentes de la antigua capilla de la Orden de los Terceros en el Convento de Capuchinos de Cádiz, depositadas en el Museo de Cádiz desde 1970 y con un nuevo contrato de depósito firmado el 30 de septiembre de 2021 entre la consejería y la diócesis. Para ello, en diciembre de 2022 se terminó de acondicionar una sala del museo como taller de restauración de dichas obras. La primera será ‘Inmaculada Concepción’. Posteriormente, está previsto que dé comienzo la del lienzo ‘Estigmatización de San Francisco’, también atribuida al artista sevillano que falleció tras una fatal caída mientras pintaba en la iglesia de los Capuchinos de Cádiz.