El Conservatorio sigue sin profesores de Educación vocal y de Idioma aplicado al canto

El Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz ha arrancado el nuevo curso con la ausencia de dos profesores que continúan sin aparecer por las aulas, el de las asignaturas de Educación vocal –en Educación Básica– y de Idioma aplicado al canto –en Enseñanza Profesional–.

Así lo confirman alumnos afectados por esta situación, que siguen sin poder cursar estas asignaturas que forman parte de sus planes de estudio. En el caso del profesor de Educación vocal que pertenece a las Enseñanzas Básicas, se trata de una plaza que los alumnos lo demandan con poca frecuencia, al tratarse de una asignatura de tercer y cuarto curso a la que sólo acceden mayores de 16 años.

Si bien, pese a que el 22 de octubre la Consejería de Educación publicó la relación de profesores de música admitidos, aún no se ha publicado el listado definitivo, por lo que continúan sin profesor. No obstante, en la bolsa de demandantes aparecen dos profesores de esta asignatura que solicitan Cádiz como primera opción.

Respecto al profesor de la asignatura de Idioma aplicado al canto que se cursa en Enseñanzas Profesionales y cuya ausencia también se recoge en la página web del Conservatorio, puede deberse a una confusión administrativa recogida en la convocatoria del BOJA 119 del 21-06-2018, según temen estos alumnos. Al parecer, el boletín recoge la convocatoria de este puesto en el grupo 593, que es el de profesores de música de Conservatorios Superiores –que no es el caso de Cádiz–, en lugar del grupo 594, que es el perteneciente a profesores de música de Conservatorios Profesionales.

A esto se suma que los requisitos también están equivocados, “por lo que se ha convocado un puesto que no existe”, dicen.Estos requisitos consisten en haber ocupado el mismo puesto durante un curso académico completo en el Conservatorio Superior de Música, “pero si este puesto no existe en los Conservatorios Superiores, no se puede cumplir”. Y el otro es que para acceder es necesaria una prueba específica de acceso que “nunca se ha organizado por la Consejería”, explican.