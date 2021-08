Conferencia de Servando Repetto sobre El Granaíno

No hay Bienal si no hay paralelamente presentación de trabajos de investigación y de difusión. Porque una mera yuxtaposición de galas o conciertos de flamenco no hacen bienal, en el buen sentido. Y esto lo ha hecho bien la organización de la Bienal, programando esta conferencia de Servando Repetto, presidente de la peña flamenca Puerto Lucero de Sanlúcar de Barrameda.

Servando lleva ya tiempo recopilando, rebuscando e investigando sobre figuras del flamenco, sobre todo de Sanlúcar de Barrameda. Fruto de esos trabajos, y objeto de la conferencia ha sido el poder identificar con mejor precisión el nombre correcto y el lugar de nacimiento de ‘Tío José El Granaíno’, cantaor que tiene atribuida la paternidad de las cantiñas sanluqueñas.

El trabajo de Repetto refuta la teoría del autor madrileño Antonio Escribano Ortiz, plasmada en su libro ‘Chiclana siempre flamenca’ (Editada por el Ayuntamiento de Chiclana dentro de la colección Chiclana VII Centenario en 2002), acerca de que ‘Tío José El Granaíno’ fue un banderillero de Chiclana llamado Juan José Jiménez Ramos.

Con la ayuda de las hemerotecas, y de anuncios de espectáculos, sobre todo taurinos, Repetto va analizando los rastros dejados por Tío José El Granaíno, para concluir que su verdadero nombre fue el de José Jiménez, desconociéndose su segundo apellido. Era natural de Sanlúcar, torero y banderillero a la vez que cantaor flamenco.

Diecinueve años más tarde de la publicación del libro de Escribano, Repetto devuelve a Sanlúcar al torero y cantaor que dio vida a las cantiñas sanluqueñas durante la primera mitad del siglo XIX.

La conferencia estuvo amenizada con un pequeño recital del cantaor sanluqueño Antonio Jurado Montilla ‘Nono’ y el guitarrista Jesús Romero Cardoso ‘Romerito’. Sus cantes, muy aplaudidos, iluminaron la conferencia, precisamente por cantiñas, cantando por caracoles, mirabrás y romeras.

Aprovecho la ocasión y hablando en términos taurinos salgo al quite, y me pregunto acerca del porqué del nombre de esta II Bienal de flamenco gaditana, que oficialmente se llama ‘II Bienal de Flamenco, Cádiz, Jerez y Los Puertos’. Porque, y sin ánimo de mucha polémica, no comprendo bien qué ciudades y pueblos se engloban dentro de ese ‘Y los Puertos’, que haría referencia a Puerto Real, Puerto de Santa María y Puerto Serrano, pero no a La Isla de León (y Camarón), Chiclana, Sanlúcar, Trebujena, Paterna y sus peteneras, Alcalá y Algeciras…

Estaría bien darle una vuelta al nombre de la Bienal, si ello es posible, claro, y si las razones del actual nombre no resultaran irrefutables… Por lo demás, la Bienal está siendo un éxito en Sanlúcar y esperemos que se siga contando con esta tierra por muchos años más.