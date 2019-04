Cecilio Chaves plantea en el ECCO una fiesta de la pintura en clave master class

Cecilio Chaves, el pintor de las azoteas, de la luz de Cádiz, de los pretiles, de los cielos azules y las antenas que los serpentean protagoniza este jueves en el ECCO una nueva master class que ha planteado a modo “de fiesta de la pintura”. Será a partir de las 18.00 horas.

El artista, experto ya en este tipo de clases magistrales, invita a todas las personas que de algún modo están interesadas en la pintura a participar y disfrutar del evento en el que, con toda seguridad, representará un paisaje gaditano.

“La idea es que se acerquen todos los interesados, ya sea por la simple curiosidad por saber del proceso pictórico, así como aquellos a los que no sólo les gusta, sino que además pintan y quieren aprender más”.Porque el objetivo del artista gaditano, que pone en marcha esta iniciativa de la mano de Espacio Crea y de Julián Delgado, que también participa, es “compartir todo lo que he aprendido y departir”.

De hecho, entre sus inquietudes se encuentran “comunicar lo que sé, que la gente no se pierda los detalles, técnicas, artilugios y trucos para pintar, que también los tenemos y que no me importa compartir, pues me divierte responder a las preguntas y curiosidades de la gente por la pintura”.

Un interesante proceso que durará alrededor de dos horas, que retransmitirá vía facebook y tras el que tendrá lugar una copita “para que podamos charlar todos cuando acabemos”. Una buena forma de poner punto y final a su fiesta de la pintura.