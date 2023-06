Cazalilla asegura que se instó "hasta tres veces" al grupo Adolfo de Castro a subsanar su solicitud a la subvención

Aunque la concejala de Cultura y Fiestas en funciones del Ayuntamiento de Cádiz entiende "algunas de las quejas" pronunciadas por el Grupo de Danzas Adolfo de Castro sobre la "desatención institucional" que formación gaditana ha denunciado, Lola Cazalilla asegura que se les instó "hasta tres veces" a subsanar la solicitud a la subvención convocada por la Fundación Municipal de Cultura y a la que aspiraba la entidad.

Desde el Grupo de Danzas, con más de 70 años de tradición, se lamentaba que este año se hubieran quedado fuera de esta ayuda municipal que se convoca anualmente y a la que, además, ven "mucha dificultad" para cumplimentarla correctamente. Pero, según la edil, "no hubieran tenido problemas" para acceder al montante económico este año si se hubiera corregido la documentación. "Por eso, los técnicos los llamaron hasta tres veces por teléfono pero fue infructuoso", lamenta.

Con todo, el descontento de Adolfo de Castro no sólo ha estado canalizado por quedar fuera de esta ayuda en régimen competitivo, sino por la noticia de las subvención directa que desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha creado para las bandas de música de la ciudad (6.000 euros por banda). Así, su representante, Estefanía Díaz Tinoco, explicaba que aunque se "alegraban" por estas entidades gaditanas, no entendían el porqué no se había creado una línea para los diferentes grupos de folklore de Cádiz "que hacemos una labor de investigación y difusión de nuestros bailes" y sin más ánimo de lucro que mantenerse y representar a la ciudad en los festivales a los que son invitados.

En este sentido, Cazalilla defiende que las formaciones de folklore conocían "la idea de sacar unas ayudas directas, también, para ellos" toda vez que "ya se había trabajado y conseguido sacar la línea para las bandas de música, que no ha sido fácil porque estas subvenciones directas tienen que estar muy justificadas", aprecia la edil. Y, efectivamente, Díaz Tinoco informó de que esta reunión de la concejala con los grupos de la ciudad se produjo "antes de las elecciones", pero no logró paliar la sensación de "desatención" puesto que el trabajo por el folklore gaditano no ha estado "entre las prioridades" de la política municipal en los últimos años.

Para culminar, la edil en funciones ha querido recordar que a las subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura suelen concurrir los grupos dedicados al folklore "habitualmente con resultado positivo", además de incidir en que el Grupo de Danzas Adolfo de Castro "no ha tenido problemas" para que se le ceda el Baluarte de la Candelaria, un espacio municipal, para la celebración este verano del espectáculo Origen con el que la formación espera recaudar fondos para viajar a Portugal donde participarán en el Festival de Danzas del Mundo. De hecho, la idea de costear el transporte al país vecino motivaba este año al grupo para solicitar la subvención.