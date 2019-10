El flamenco llega por primera vez a la casa de los mismísimos The Beatles, al mítico The Cavern Club, con una noche de cante, guitarra y baile en la que participan el bailaor linense David Morales y el guitarrista Salvador Andrades.

El Instituto Cervantes y la Universidad de Liverpool son los organizadores de esta cita que tendrá lugar el 28 de octubre en el templo del pop británico en el marco de la Iberian and Latin American Week.

Una cita, de entrada libre y gratuita, donde las cantaoras malagueña y sevillana Genara Cortés y Esperanza León, respectivamente, le sacarán el duende a algunos de los temas más conocidos del quinteto de Liverpool gracias a la adaptación al flamenco de estas canciones realizadas por Salvador Andrades para este evento. Temas sobre los que bailará el reputado artista David Morales.

El Instituto Cervantes de Manchester es quien informa a este medio de este evento que promociona con la idea de que “el flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, busca el consenso y el diálogo entre culturas”. “En un contexto como el del Brexit –aseguran desde la institución– el flamenco puede actuar de antídoto ante cualquier intento de desconexión cultural”.

Y es que hablamos de una noche flamenca en la meca de la música inglesa situada en el número 10 de Mathew Street, dirección archiconocida por miles de turistas y artistas como Oasis o Adele que lo tienen como lugar de culto y peregrinación. No en vano, The Beatles tocaron 292 veces en The Cavern Club.