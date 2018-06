Las Carmelitas Descalzas piden ayuda institucional para conservar el convento de Sanlúcar

La comunidad de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar ha remitido un carta al alcalde de la ciudad, Víctor Mora (PSOE), en la que las religiosas afirman estar "muy preocupadas por los comentarios publicados" en relación al futuro del convento.

En la misiva, escrita para su difusión pública, las monjas ruegan "tranquilidad" a la población, manifestando que "aunque nuestra comunidad no vive sus mejores momentos, y no sabemos lo que el Señor nos deparará, queremos transmitirles a todos los habitantes y vecinos que la comunidad de Carmelitas Descalzas conservará siempre en Sanlúcar su iglesia y museo conventual para disfrute de todos los amantes de la belleza y la espiritualidad". "Es nuestro deseo que permanezca este lugar de oración y de arte para que siga siendo visitado. Para ello necesitaremos ayuda por parte de las instituciones, ya que solas no podemos", afirman.

Las religiosas destacan en la carta que "la unidad de nuestra comunidad con la ciudad de Sanlúcar ha sido siempre muy estrecha". "Hemos querido hacer este comunicado para que quede constancia de la buena fe de estas humildes hermanas vuestras", añaden.

Por su parte, el alcalde ha enviado un escrito al delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Moreno, para mostrarle su "preocupación ante la posibilidad de que los bienes integrantes del conjunto conformado por el convento y la iglesia de las Carmelitas Descalzas, ambos de gran valor patrimonial, pudieran verse afectados por el traslado de estas religiosas a otro lugar".

El regidor sanluqueño, que informa al delegado de sus "conversaciones mantenidas con diferentes colectivos y asociaciones", así como de una visita que ha realizado al propio convento, señala que "desde el Ayuntamiento entendemos que debe preservarse la integridad que conforman el inmueble y los bienes muebles que lo integran". De ahí que solicite a la Junta "una mayor protección de éstos, adecuando la figura de protección si fuera necesario, así como una labor de vigilancia para evitar la posible desmembración de estos bienes".

Por otro lado, IU ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz planteando instar a la Consejería de Cultura a "iniciar la incoación de expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), con carácter de urgencia, de todo el conjunto patrimonial del Convento de las Carmelitas Descalzas de Sanlúcar".