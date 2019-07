Capullo de Jerez celebra su medio siglo de escenarios en el Teatro Falla

A Miguel Flores, Capullo de Jerez, lo buscan siempre. Hasta el Nobel Octavio Paz quedó maravillado con su arte en una fiesta en su honor en Sevilla hace años. Cuando regresó a España pidió volver a coincidir con él. “¡Cómo se quedaría al oír sus improvisaciones!”, contó ayer Pedro Peña, productor del espectáculo Mi música, título del disco con el que el cantaor celebra su medio siglo de escenarios y que recalará en el Gran Teatro Falla el próximo 6 de noviembre (20.00 horas).

También ha ido en su busca Alejandro Sanz, con el que ha grabado las bulerías llamadas Camarón, incluidas en ese álbum. “Alejandro es el número uno, un fenómeno. Es amigo. Me ha cambiado el estribillo del tema”, explicó con su naturalidad el cantaor durante la rueda de prensa de presentación de este espectáculo en el restaurante Musalima. Al igual que Sanz, son muchos los artistas que han querido sumarse a esta efeméride. En Cádiz el “tío Capu” estará acompañado de David Palomar, Maloko Soto, Nolasco, Pedro María Peña, Alonso Núñez Rancapino Chico, María Terremoto, Sergio Monroy, Diego Carrasco y la chirigota de El Selu, presente también ayer en el acto. La presentación del concierto correrá a cargo de la también cantante Milián Oneto. El 4 de octubre Capullo de Jerez adelantará esta celebración en Sevilla con otro cartel en el que destacan Arcángel, Remedios Amaya o Rosalía.

“Es la segunda vez que estoy en el Falla, la primera fue un homenaje a Farina. Quiero mucho a Cádiz y parece que Cádiz también me quiere a mí”. El artista confesó que para el concierto de noviembre, para el que a partir de hoy pueden adquirirse las entradas a través de la plataforma www.tickentradas.com, “haré cositas puras porque aquí hay mucha afición. También cosas modernitas, pero siempre flamenco. Es lo que hago. No soy de los Rolling”, admitía.

Según el promotor Luisma Rubio, “las entradas tendrán un precio de 4 a 25 euros, accesibles para toda la gaditanía. Quien no viene es porque no quiere”. Una oportunidad para disfrutar de un gran espectáculo flamenco en una de sus tierras más fértiles.

Así lo recordó la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla. “Desde la delegación municipal de Cultura y dentro de nuestras nuevas políticas culturales queremos poner en marcha la identidad popular, el sentir de la gente. Va a ser un elemento sustancial. En la construcción histórica de la identidad gaditana el flamenco ha sido y es un eje transformador muy importante. Queremos concederle más protagonismo del que ha venido teniendo”. Cazalilla destacó, además, de Capullo de Jerez “su identidad, su estilo, algo que solo se consigue con honestidad, no pidiendo voces prestadas sino cantando lo que se siente y lo que se vive”.

José Luis García Cossío, El Selu, quiso agradecer la participación de su chirigota en el espectáculo, que supone además una doble celebración. Los 50 años de artista de Capullo de Jerez y “los 30 de mi chirigota”. El autor de Carnaval confesó que “es muy grande subir a un escenario con él, que nos pongan en el contexto del flamenco a nosotros, que estamos siempre fuera de contexto. Subimos un escalón más y vamos a echar un ratito muy bueno en el Falla”.

La conexión entre Capullo de Jerez y Selu radica, según el autor, en “que venimos de abajo, de los barrios, no venimos del artisteo ni lo pretendemos, cantamos y nos gusta. La gente muere con él y en cuanto abra la boca el Falla se va a venir abajo”.

Tras una década sin pasar por el estudio de grabación, Capullo de Jerez sigue liderando el espacio entre la vanguardia y lo tradicional con un entusiasmo más que renovado. “Ha sido raro lo de este disco. Llevaba 10 años sin grabar porque las cosas no salieron bien con el último trabajo y no vi ni una peseta. En el arte hay también mucho sinvergüenza, pero me convencieron para hacer otro y estoy muy contento. Se está vendiendo muy bien. Para el año que viene haré otro y después otro. Voy a ser el artista de España con más discos. Mientras yo esté aquí no se perderá la afición”, aseguró.

La presentación de ayer estuvo no solo rodeada de música, sino también de los aromas de la degustación que ofreció Musalima a los asistentes a la rueda de prensa: salmorejo tradicional con piñones y atún ahumado, tosta de brioche con guacamole y sardina ahumada, ensaladilla de anchoa cantábrica en pan de gamba y arroz a la marinera.