Cádiz en Danza cumple 18 años con tres grandes producciones

El Gran Teatro Falla recibe este año a tres grandes espectáculos en la conmemoración de los 18 años del Festival Cádiz en Danza, que tendrá lugar del 8 al 15 de junio y que traerá a la capital a 31 compañías de la escena nacional e internacional, repartidas en más de 40 espectáculos.

Así, la apertura del festival, el próximo 8 de junio, correrá a cargo de la consagrada compañía surcoreana Eun-Me Ahn, que presentará Let me change your name (Déjame cambiar tu nombre): un espectáculo de ritmo frenético en el que los bailarinas invitan a reflexionar sobre la identidad y el lugar de los individuos en las sociedades modernas jugando con la repetición y los contrastes. Por su parte, Set of sets, la última creación de la compañía GN | MC, del libanés Guy Nadery de la catalana María Campos, llegará al teatro gaditano el próximo 13 de junio. En esta obra, los coreógrafos continúan explorando la noción del tiempo como concepto fundamental, acompañados de la música original del sevillano Miguel Marín.

Cerrando el encuentro, el sábado 15 será el turno a Gran Bolero: un espectáculo de la compañía Jesús Rubio Gamo inspirado en la famosa música de Maurice Ravel y estrenado en abril de este año.

Asimismo, el foyer del Gran Teatro Falla se transformará en más un espacio para la danza, con la presentación de piezas cortas a cargo de Cesc Gelabert (sábado 8), Nowhere Theater y Ertza (lunes 10), Company e Iván Benito (martes 11), Led Silhouette y Zhiren Dance Company (viernes 14).