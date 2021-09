Berta Llonch descubre su mundo interior con la muestra ‘El otro lado’

La colección de acuarelas marinas de Berta Llonch es la nueva propuesta expositiva de la Fundación Provincial de Cultura para su Sala Rivadavia. La muestra, titulada El otro lado, es una invitación de la autora a sumergirnos en su propio mundo interior, que ella identifica con el mar. Los detalles de esta exposición, que abrió sus puertas ayer tarde, fueron presentados por el diputado de Cultura, Antonio González Mellado, y la propia autora, acompañados por el vicecónsul de la República Argentina en Cádiz, Ezequiel Martín.

Fue el valor simbólico que tiene la Sala Rivadavia lo que inspiró las primeras palabras de Llonch en su intervención. “Esta sala me trae buenos recuerdos, es un referente de toda la vida para mí, y ver mi obra aquí es increíble”, afirmó la autora antes de diseccionar las claves con las que ha formado su propio universo creativo. “Un universo en el que me siento segura, en el que me gusta respirar y sumergirme”, y que según sus propias palabras ha sido forjado desde su infancia: “Con el paso del tiempo he entendido esa necesidad que he sentido siempre por encontrar un escenario que me sitúe en el otro lado, desde donde pienso, me sumerjo, resuelvo, entiendo y me entiendo, ese otro lado es el mar”.

Anémonas, peces no agresivos y otros objetos componen el “universo seguro” de la autora, que también conoce a través de su afición al submarinismo. Un universo marino que sin duda entronca con sus raíces gaditanas y con su mundo interior, “un mundo paralelo para poder entender las cosas que pasan en la sociedad”, mediante el cual trata de reflejar con personales formas y trazos sus emociones, “relacionándolas con las corrientes, los fondos marinos, los colores en movimiento…”.

Berta Llonch es una artista gaditana que estudió Bellas Artes en Madrid. En la actualidad trabaja en su estudio, compaginando su obra personal con la realización de encargos para particulares y empresas. Desde hace años se decantó claramente por la acuarela como la técnica con la que realiza su trabajo y es con la que desarrolla una obra de una calidad y sensibilidad altísimas, siendo reconocida por todos como una de las mejores acuarelistas del momento. Además también ha hecho sus pinitos en el campo de la ilustración y la edición.

El diputado Antonio González, por su parte, destacó la “la altura técnica” de la obra de Llonch y celebró la capacidad que tiene la Sala Rivadavia de ofrecer oportunidades de exponer a talentos gaditanos como ella que, aunque actualmente reside en Madrid, “no olvida su origen y ha querido expresarlo de esta forma”.González Mellado hizo un llamamiento para que el público visite este espacio, “un verdadero referente no solo de la ciudad de Cádiz, sino de toda la provincia. El éxito de la sala es el éxito de su público, el público que se acerca y que valora”, afirmó, al tiempo que señaló los criterios exigentes de la Fundación Provincial de Cultura para seleccionar a los autores que exponen en ella: “Buscamos la excelencia, con artistas locales y de fuera que aman nuestra tierra”.

La exposición El otro lado va a estar abierta hasta el próximo 29 de octubre, en su horario habitual de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados sólo de mañana, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes, domingos y festivos permanece cerrada.