El Ayuntamiento aplaza la venta de entradas para la temporada de primavera del Gran Teatro Falla

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que ha aplazado la salida a la venta de las entradas de la programación de la primavera de 2020 del Gran Teatro Falla , acumulando un nuevo retraso tras los problemas iniciales que surgieron con la empresa Sicomoro, nueva adjudicataria de la gestión de la venta online de los tickets de los espectáculos que se representen en los diferentes espacios escénicos de titularidad municipal. La previsión era que los billetes se pudieran comenzar a comprar a partir de este martes, 14 de enero.

Este retraso coincide, a su vez, con la espera para que salgan a la venta las entradas para la fase preliminar de la categoría de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla (COAC) 2020, cuyas localidades aún no se han comenzado a despachar ni se ha comunicado el día, la hora y el lugar elegidos para ponerlas a disposición de los aficionados. En un escueto comunicado, el Ayuntamiento ha anunciado simplemente su aplazamiento sin dar más explicaciones, por lo que en los próximos pasos que dé el Consistorio se podrá comprobar si esta decisión está relacionada con la necesidad de reservar las taquillas del coliseo gaditano para dispensar las butacas para el certamen de coplas habida cuenta del gran número de personas que mueve, lo que acabaría afectando a los espectadores que quieran conseguir entradas para el resto de espectáculos que alberga este teatro.

Este nuevo cambio se une a los que se han dado con anterioridad. Tras el cambio en la empresa adjudicataria del sistema de venta de entradas, que presta en la actualidad Sicomoro tras hacerlo Tickentradas con anterioridad, se han sucedido los problemas. Así, en un principio estaba previsto que las entradas salieran a la venta el pasado 26 de diciembre, tal y como se señala en el pliego de condiciones. El primer retraso estuvo motivado por un recurso que presentó la anterior concesionaria del servicio, por lo que no se pudo activar el proceso hasta que quedó desestimado. Por ello, se puso como nuevo plazo el 2 de enero para que se comenzaran a despachar las entradas para el musical West side story y los espectáculos de la Central Lechera, lo que no se produjo hasta el día 3 de enero ya que hasta esa jornada no estuvo listo el programa de gestión de este servicio, provocando que el Ayuntamiento abriera un expediente sancionador a Sicomoro.

Posteriormente, la empresa sí ha cumplido con el compromiso de abrir la venta de entradas para el Teatro de Títeres La Tía Norica el pasado 7 de enero. Con todo, estaba previsto que este martes, 14 de enero, se hiciera lo propio con los espectáculos que el Gran Teatro Falla cobija. Sin embargo, con este anuncio, todo se vuelve a alterar a la espera de la confirmación del día y la hora en la que se abrirán las taquillas.

Con todo, la página web de venta de entradas de los teatros de Cádiz ya se encuentra activa con las localidades para el musical West side story y los espectáculos de la Central Lechera y el Teatro de Títeres La Tía Norica