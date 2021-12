El arquitecto Carlos Quevedo recibe el premio 'Europe 40under40 Awards' a una trayectoria emergente

El arquitecto gaditano Carlos Quevedo ha recibido en Atenas el premio internacional Europe 40under40 Awards 2019-20, cuya entrega fue aplazada por la pandemia, y que le han otorgado por su "trayectoria emergente".

El premio lo concede The Chicago Athenaeum y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, con el objetivo de reconocer la labor de “prometedores jóvenes arquitectos y diseñadores de Europa”.

El programa está dirigido a apoyar al talento de estos jóvenes "que influirán en el futuro cercano del diseño, el pensamiento, y cuya labor impactará directamente en los entornos futuros y las futuras ciudades europeas e internacionales". Una distinción que persigue seguir fomentando y alentando nuevos talentos y nuevas ideas creativas a la vanguardia de la profesión del mañana.

Recientemente junto a los socios de su estudio -Carquero- recibió otro premio por la intervención en arquitectura defensiva en el proyecto de Consolidación y restauración de las Torres Sant Francesc y Pardala del Castillo de Morella, en Castellón, que se ha hecho con el galardón Arquitectura Plus, en la modalidad de Arquitectura deportiva y cultural.