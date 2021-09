Antonio Orozco invitó al gaditano Álvaro García a compartir el Teatro Falla

El músico Antonio Orozco muestra de nuevo su apoyo al artista Álvaro García, al que el catalán descubrió en un concurso que organizó en sus redes sociales y que el gaditano terminaría ganando. Esta vez, su apuesta se ha materializado en vivo y en directo en el Teatro Falla donde el artista ha invitado al joven a cantar en las cuatro citas que tenía con Cádiz en estos días.

“Un par de días antes de los conciertos estaba en casa sentado en el sofá y, de repente, me llamo Antonio Orozco a mi móvil personal proponiéndome si me apetecía abrir sus conciertos el domingo y el lunes aquí en Cádiz en el Gran Teatro Falla y si quería cantar también con él una de sus canciones”, explica el gaditano que no dudó en tomar el guante de la que ha sido “una experiencia inolvidable” en su vida.

Así, además de inaugurar los cuatro recitales de Orozco (dos días en doble sesión cada una) con una actuación en solitario, Álvaro García compartió la emblemática Devuélveme la vida con su ídolo. “La verdad que ha dado la casualidad que he vuelto de nuevo a cantar en el teatro años después. La penúltima vez cantando en carnavales y tres años después de dejar todo de lado y centrarme en la música, vuelvo al teatro pero ya cumpliendo mi sueño que era cantar con él”, se congratula el músico gaditano “inmensamente feliz” y firme defensor de que “en esta vida todo lo que uno se proponga se puede lograr, absolutamente todo”.

Y es que hace un año Álvaro García se presentó al certamen que Antonio Orozco convocó en su perfil de Instagram con una versión de Hoy atravesada por un aire de bulería que convenció y emocionó al artista que se impuso a los más de 3.000 aspirantes.

Ya un año antes, el gaditano había decidido centrarse exclusivamente en la música dejando, de hecho, incluso su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones donde había participado en la modalidad de comparsa.

Así, García comenzó haciendo covers (versiones de temas de otros artistas) hasta que en 2019 conoció al productor y músico gaditano Riki Rivera con quien hizo algunos temas como Se te acabó la primavera que lanzó, de hecho, en el fatídico marzo 2020.

Con todo, el gaditano ha seguido trabajando y “luchando” por su sueño. Y este esfuerzo parece que comienza a dar sus frutos. Así, además de la participación en los conciertos de Cádiz de la gira Aviónica, Orozco le ha asegurado que quisiera contar con él “en algunas ciudades más”, además de “ayudarme en toda mi carrera”, cuenta Álvaro: “Yo estoy aún que no me lo creo”.

También relata el artista que continúa trabajando en la producción y composición de nuevos temas ya que le han llegado propuestas “de alguna discográfica importante de nuestro país” con lo que está perfilando su proyecto musical.