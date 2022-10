El yacimiento de Asta Regia podría convertirse en enclave arqueológico en 2023

El Plan Estratégico para la Zona Arqueológica Mesas de Asta ya está aquí. Y se presentará el próximo 9 de noviembre, a las 10 horas, en la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico. Un plan, del que ya se divulgó un borrador el pasado año, que recoge por primera vez en la historia toda la documentación que hay hasta la fecha del yacimiento de Asta Regia, "con el objetivo de crear criterios de prioridades e intervenir de forma unificada y ordenada para que repercuta y revierta en los ciudadanos. El Plan prioriza la investigación de zonas que tengan más interés, para la conservación y que así no se pierdan", explica el jefe de unidad del Museo Arqueológico, Francisco Barrionuevo.

Un documento que refleja también todas las intervenciones que se han realizado en Asta, desde 1934, cuando se crea el primer plan de intervención de la mano del profesor José Chocomeli, que se vio truncado por la Guerra Civil; las excavaciones de Manuel Esteve, el georradar de la UCA, los trabajos del Museo Arqueológico, su declaración de BIC en el año 2000, hasta el estado actual. "Aunque el texto se fragua bajo la dirección del Museo con Rosalía González Rodríguez. Hoy de Asta se puede explicar el paisaje, la forma, por dónde va la ciudad, entrada y salida de Vía Augusta, dónde están las zonas del puerto, el cementerio... Pero físicamente hay poco, unos restos de muro que dejó sin cubrir Esteve y algunos muros que han quedado al descubierto por el efecto de fuertes lluvias", añade Barrionuevo.

La iniciativa de impulsar este proyecto, sobre el que el Museo Arqueológico Municipal lleva trabajando años, parte del delegado municipal de Cultura, Jerez Capital Cultural y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Francisco Camas, a través del Departamento de Gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico, al cual pertenece el Museo.

Al acto de presentación del Plan se espera que acudan entidades como la Asociación Profesional de Patrimonio Arqueológico e Histórico de Cádiz (ASPHA), el Colegio de Arqueólogos de Cádiz, el Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ), Amigos del Museo y la Plataforma Asta Regia. También, la presencia de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Una de esas ideas prioritarias que ya se ha ejecutado son los trabajos en un muro, el denominado E124, que se tuvieron que paralizar hace un año, que tenía graves problemas de conservación y en el que había que intervenir de forma urgente. "No se puede proteger aquello que no se conoce. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es planificar cómo se protege ese muro con un sistema de dique de contención para que el agua no le afecte cuando llueva. Sabemos además que el muro tiene una cronología de hace 2.050 años, de la época de Julio César, que es el momento en que la ciudad Asta Regia tiene una modificación enorme de la trama urbana, coincidiendo con la creación de la colonia de Asta Regia. De esa época son piezas que hay en el Museo como el león, la cabeza del hombre anciano, fragmentos de inscripción monumental, los capiteles, etc. Es un muro de 5,30 metros de altura y 1 metro de grosor. Sirve para contener el agua o desviarla para que no afecte al entramado urbano o sería la zona principal de entrada a la ciudad".

Asta Regia tiene 253 hectáreas como BIC y 568 como entorno de BIC que engloba cerca de un centenar de parcelas, aunque los terrenos de un sólo propietario son los que ocupan gran parte del yacimiento, como la ciudad amuralla y la necrópolis. La barriada en sí está sobre los arrabales de la antigua ciudad.

El objetivo final es que la zona arqueológica de Mesas de Asta se convierta, tras un largo proceso, en un conjunto arqueológico, algo que se inicia ahora, que habría que dotar de contenido y personal técnico. "Pero a más corto plazo tenemos la figura de enclave arqueológico, que puede ser público o privado, pero tiene un nivel de investigación y la posibilidad de hacer visitas puntuales de carácter cultural. Ese sería el paso más inmediato, quizás en un año, porque las conversaciones con la propiedad van a buen ritmo", adelanta Barrionuevo.

Cronograma de Asta Regia

- 1942-1958 Primeras excavaciones sistemáticas. Manuel Esteve Guerrero.

- 1988 Primeras propuestas del Museo Arqueológico Municipal para incoación de BIC.

- 1992 Inicio de trabajos sistemáticos del Museo en el yacimiento arqueológico.

- 1995 Primera propuesta de Parque Arqueológico de Mesas de Asta.

- 2000 Declaración de la Zona Arqueológica como BIC.

- 2005 Iniciativa ciudadana Foro Asta Regia.

- 2016 Primer borrador de documento de planificación (Fondos ITI).

- 2016 Inicios del Proyecto Georradar de la Universidad de Cádiz.

- 2016 Iniciativa ciudadana. Plataforma Asta Regia.

- 2017 Inicio estudios Museo Arqueológico Municipal para documento de planificación.

-2020 Contratación cinco técnicos (Programa de Emple@55+) para sistematizar la documentación de planificación.

- 2021 Presentación para su análisis a diversas instituciones del primer borrador del Plan Estratégico.

- 2022 Noviembre. Presentación de la versión 0/2022 del Plan Estratégico.

Nuevos hallazgos

Además de continuar con la investigación del muro E124, se ha hallado el primer elemento de escultura del que se sabe la fecha exacta, 50 a.C., porque el resto de esculturas que han salido han sido por hallazgos casuales. Se trataría de la pantorrilla de un niño en mármol blanco. "Esta misma semana sabremos con más exactitud la fecha porque estudiaremos con detalle el material. Los especialistas van ajustando cronología, porque en época romana puede haber 25 años de diferencia a través de los materiales cerámicos".

Inversiones previstas de la Junta y visitas con aforo limitado

Hay que recordar que una de las inversiones previstas por la Junta de Andalucía en Jerez en el presupuesto para el año próximo, que ya se encuentra en el Parlamento para su tramitación, incluye una reserva de crédito para adquirir las parcelas donde se encuentra el Yacimiento de Asta Regia, en la barriada rural de Mesas de Asta. No obstante, no se ha especificado el importe por parte de la administración autonómica, aunque se apunta en la memoria de la Consejería de Turismo y Cultura que esta intervención se ha incluido dentro de “un importante incremento de los créditos” para esta y otras intervenciones en Granada y Andújar (Jaén).

A este respecto, expertos advierten de que, sin embargo, lo importante ahora de Asta es mantener y excavar. "Hay muy buena sintonía con la propiedad y llegamos a acuerdos para poder trabajar. No tiene problemas para facilitar la investigación y es lo que ha venido haciendo hasta ahora. Como propietario tiene la potestad de permitir el acceso o no". "De hecho -añaden- hay conversaciones con la propiedad para ver si es posible, a corto plazo de tiempo, realizar algún tipo de visita con aforo limitado, puntuales y controladas y supervisadas por técnicos, con motivo de alguna efeméride".